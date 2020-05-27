Personeli korumaya yönelik önlemler:

• İş yerindeki görünür bir noktaya COVID-19 kapsamında alınması gereken önlemlerle ilgili afişler asılmalı.

• Çalışanlar bulaşma yolları ve korunma önlemleri konusunda bilgilendirilmeli.

• Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtilere sahip personel çalıştırılmamalı. Tıbbi maske takarak sağlık kuruluşuna yönlendirilmeli.

• Personel kuralına uygun şekilde maske takmalı. Maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmeli. Yeni maske takılırken ve çıkarıldıktan sonra el antiseptiği kullanılmalı.

• Çalışanlar el hijyenine dikkat etmeli. Her müşteriden sonra eller temizlemeli.

• Müşteri ile ayakkabı, çanta denemesine yardım etme gibi 1 metreden daha yakın durumlarda çalışma gerekirse öncesinde tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanılmalı.

• Dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafe korunarak maske takılmaya devam edilmeli. Yemek yerken ya da çay/kahve içilirken, maske çıkarılacağından bunun yapıldığı kapalı alanda aynı anda birden fazla kişinin olmaması sağlanmalı.

Müşterilere yönelik alınan önlemler:

• Müşterilerin iş yerinin girişinde görünür bir yere asılmış olan ve içeride uyulması beklenen kuralları açıklayan bilgilendirmeyi okuması sağlanmalı.

• Müşteriler, diğer müşteriler ve çalışanlar ile aralarında sosyal mesafeyi sağlamaları hususunda uyarılmalı.

• Müşterilerin maskeli olarak iş yerine girmesi sağlanmalı.

• Müşteri iş yerine girdiğinde alkol bazlı el antiseptiği veya en az yüzde 70'lik alkol içeren kolonya ile ellerini temizlemeli. Müşteriler, iş yeri içinde mecbur kalmadıkça yüzeylere dokunmamalı. Dokunulduğunda el antiseptiği kullanmaları sağlanmalı.

• Müşteriler iş yeri içinde mümkün olduğu kadar kısa süre kalmalı.

• Çalışan ve müşteri dahil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeriye müşteri alınmalı. Bu kurala göre iş yeri kapasite bilgisi kapıya asılmalı.

• Sosyal mesafe kurallarına (en az 1 metre, 3-4 adım) uyulmalı. Sıra beklenmesi gereken her yerde mesafe yer işaretleri olmalı.

• Müşterilerden iş yerine tek başlarına girmeleri istenmeli. Eşlik eden diğer kişiler dışarıda kalmalı. İş yerlerine misafir alınmamalı. İş yeri girişinde müşteriler tarafından kullanılmak üzere alkol bazlı el antiseptiği veya en az yüzde 70'lik alkol içeren kolonya bulundurulmalı.

• Ürün deneme süresi mümkün olduğunca kısa tutulmalı.

• Denenen ürünlere ultraviyole ışınları uygulanmamalı.

• Ayakkabı denemede kullanılan kolaylaştırıcı aparat (ayakkabı çekeceği) her müşteriden sonra yüzde 70'lik alkol veya çamaşır suyu içeren bezle silinerek dezenfekte edilmeli.

• Personeli korumak için tezgahlar ve müşteri alanı arasına geçici bir ayırıcı veya pencere yerleştirilmeli.

• Müşterilerden tercihen temassız olmak üzere nakit olmayan ödeme yapmaları istenmeli.

İş yeri hijyeni için alınan önlemler:

• Her gün düzenli temizlik yapılmalı.

• İş yerlerinin temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin temizliğine dikkat edilmeli.

• Klor bileşiklerinin uygun olmadığı yazar kasa, bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri yüzde 70'lik alkolle silerek dezenfeksiyon sağlanmalı.Çalışma tezgahları, ekipmanları ve aletleri düzenli olarak temizlenmeli, yüzde 70'lik alkol ile dezenfekte edilmeli. Müşteriler ödeme terminalini kullanır ve dokunurlarsa hemen arkasından yüzde 70'lik alkol ile temizlenmeli.

• Temizlik yapan personelin maske ve eldiven kullanması sağlanmalı. Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp iş yerindeki çöpe atmalı, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanmalı.

• Klimalar dışarıdan yüzde 100 temiz hava alacak şekilde çalıştırılmalı, fan hızı düşük tutulmalı. Klimaların bakım, temizlik ve filtre değişikliği zamanında yapılmalı. İş yerlerinin kapı ve pencereleri açılarak sık havalandırılması sağlanmalı.

• İş yeri lavabosu müşterilere kapalı olmalı. Sık aralıklarla temizlenmeli.



