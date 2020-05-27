Personele yönelik alınan önlemler:

• İş yerlerine COVID-19'a yönelik önlemlerle ilgili afişler asılmalı.

• Çalışanlar, COVID-19'un bulaşma yolları ve korunma önlemleriyle ilgili bilgilendirilmeli.

• Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan personel çalıştırılmamalı. Eğer çalışan personelde bu belirtiler gelişirse, tıbbi maske takılı olarak sağlık kuruluşlarına yönlendirilmeli.

• Ölçü alırken ya da prova yaparken 1 metrelik sosyal mesafe korunamayacağından tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanılmalı.

• Dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafe korunarak maske takılmaya devam edilmeli. Yemek yerken ya da çay/kahve içilirken, maske çıkarılacağından bunun yapıldığı kapalı alanda aynı anda birden fazla kişinin olmaması sağlanmalı.

• Personeli korumak için tezgahlar ve kasa görevlileri ile müşteri alanı arasına geçici bir ayırıcı veya pencere yerleştirilmeli.

• Müşterilerden tercihen temassız kredi kartıyla nakit olmayan ödeme yapmaları istenmeli.

Müşterilere yönelik alınan önlemler:

• Müşteriler, diğer müşteriler ve çalışanlar ile aralarında sosyal mesafeyi sağlamaları hususunda uyarılmalı.

• Müşterilerin maskeli olarak iş yerine girmesi sağlanmalı. Girişte maskesi olmayanlar için maske bulundurulmalı.

• İş yerine giren müşteriler, alkol bazlı el antiseptiği veya en az yüzde 70 oranında alkol içeren kolonya ile ellerini dezenfekte etmeli.

• Müşterilerin iş yeri içinde mümkün olduğu kadar kısa süre kalması sağlanmalı.

• Çalışan ve müşteri dahil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeriye müşteri alınmalı. Bu kurala göre iş yeri kapasitesi hesaplanarak kapıya asılmalı.

• Sosyal mesafe kurallarına uyulmalı. Sıra beklenmesi gereken yerlerde mesafe, yer işaretleriyle belirlenmeli. Sıra bekleyen müşteriler iş yeri dışında da sosyal mesafe kurallarına göre belirlenmiş yerlerde beklemeli.

• İş yerlerine misafir alınmamalı.

• Deneme kabinleri mümkün olduğu kadar kullanılmamalı. Kabinlerde kalma süresi 10 dakikayla sınırlandırılmalı.

• Deneme kabinlerinde maske çıkarılmamalı. Her giyim kabinine müşterilerin maskelerini çıkarmamaları ve yüzeylere dokunmamaları için uyarı yazıları asılmalı.

İş yeri hijyeni için alınan önlemler:

• İş yerleri her gün düzenli olarak temizlenmeli. Yazar kasa, bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri yüzde 70 oranında alkolle silinerek dezenfekte edilmeli.

• Çalışma tezgahları, ekipmanları ve aletleri düzenli olarak temizlenmeli. Müşteriler ödeme terminalini kullandığında da bu cihazlar yüzde 70 oranında alkolle dezenfekte edilmeli.

• Temizlik yapan personel tıbbi maske ve eldiven kullanmalı. İş yerleri kapı ve pencereler açılarak sık aralıklarla havalandırılmalı.

• Merkezi havalandırma sistemleri bulunan iş yerlerinin havalandırması temiz hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli. Havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmalı.

• İş yeri lavaboları müşterilere kapalı olmalı ve sık aralıklarla temizlenmeli.

