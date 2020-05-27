Konfeksiyonlar, giyim mağazaları ve tuhafiyelerin alması gereken önlemler
Sağlık Bakanlığı konfeksiyonlar, giyim mağazaları ve tuhafiyelerde salgına karşı çeşitli önlemler aldı. Bu önlemler normalleşme sürecinde koronavirüsün yayılmaması için büyük önem taşıyor.
Personele yönelik alınan önlemler:
• İş yerlerine COVID-19'a yönelik önlemlerle ilgili afişler asılmalı.
• Çalışanlar, COVID-19'un bulaşma yolları ve korunma önlemleriyle ilgili bilgilendirilmeli.
• Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan personel çalıştırılmamalı. Eğer çalışan personelde bu belirtiler gelişirse, tıbbi maske takılı olarak sağlık kuruluşlarına yönlendirilmeli.
• Ölçü alırken ya da prova yaparken 1 metrelik sosyal mesafe korunamayacağından tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanılmalı.
• Dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafe korunarak maske takılmaya devam edilmeli. Yemek yerken ya da çay/kahve içilirken, maske çıkarılacağından bunun yapıldığı kapalı alanda aynı anda birden fazla kişinin olmaması sağlanmalı.
• Personeli korumak için tezgahlar ve kasa görevlileri ile müşteri alanı arasına geçici bir ayırıcı veya pencere yerleştirilmeli.
• Müşterilerden tercihen temassız kredi kartıyla nakit olmayan ödeme yapmaları istenmeli.
Müşterilere yönelik alınan önlemler:
• Müşteriler, diğer müşteriler ve çalışanlar ile aralarında sosyal mesafeyi sağlamaları hususunda uyarılmalı.
• Müşterilerin maskeli olarak iş yerine girmesi sağlanmalı. Girişte maskesi olmayanlar için maske bulundurulmalı.
• İş yerine giren müşteriler, alkol bazlı el antiseptiği veya en az yüzde 70 oranında alkol içeren kolonya ile ellerini dezenfekte etmeli.
• Müşterilerin iş yeri içinde mümkün olduğu kadar kısa süre kalması sağlanmalı.
• Çalışan ve müşteri dahil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeriye müşteri alınmalı. Bu kurala göre iş yeri kapasitesi hesaplanarak kapıya asılmalı.
• Sosyal mesafe kurallarına uyulmalı. Sıra beklenmesi gereken yerlerde mesafe, yer işaretleriyle belirlenmeli. Sıra bekleyen müşteriler iş yeri dışında da sosyal mesafe kurallarına göre belirlenmiş yerlerde beklemeli.
• İş yerlerine misafir alınmamalı.
• Deneme kabinleri mümkün olduğu kadar kullanılmamalı. Kabinlerde kalma süresi 10 dakikayla sınırlandırılmalı.
• Deneme kabinlerinde maske çıkarılmamalı. Her giyim kabinine müşterilerin maskelerini çıkarmamaları ve yüzeylere dokunmamaları için uyarı yazıları asılmalı.
İş yeri hijyeni için alınan önlemler:
• İş yerleri her gün düzenli olarak temizlenmeli. Yazar kasa, bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri yüzde 70 oranında alkolle silinerek dezenfekte edilmeli.
• Çalışma tezgahları, ekipmanları ve aletleri düzenli olarak temizlenmeli. Müşteriler ödeme terminalini kullandığında da bu cihazlar yüzde 70 oranında alkolle dezenfekte edilmeli.
• Temizlik yapan personel tıbbi maske ve eldiven kullanmalı. İş yerleri kapı ve pencereler açılarak sık aralıklarla havalandırılmalı.
• Merkezi havalandırma sistemleri bulunan iş yerlerinin havalandırması temiz hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli. Havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmalı.
• İş yeri lavaboları müşterilere kapalı olmalı ve sık aralıklarla temizlenmeli.