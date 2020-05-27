Personele yönelik alınan önlemler:

• Çalışan personel COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri konusunda bilgilendirilmeli.

• Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan personel çalıştırılmamalı. Bu belirtilerin geliştiği personel, tıbbi maske takılı olarak sağlık kuruluşuna yönlendirilmeli.

• Personel kuralına uygun olarak maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmeli. Yeni maske takılırken ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalı.

• Personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalı. Eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalı.

• Ölçü alırken ya da prova yaparken 1 metrelik sosyal mesafe korunamayacağından tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanılmalı, iğne ve diğer aletler ağza götürülmemeli.

• Teslim alınan bütün ürünler poşet içinde alınmalı ve poşet içinde teslim edilmeli.

• Terzi ve ayakkabı tadilat iş yerlerinde teslim alınan ürünler, en az bir gün bekletildikten sonra işleme tabi tutulmalı.

• Çalışan personel dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi korumalı ve maske takmayı sürdürmeli. Yemek yerken ya da çay/kahve içilirken maske çıkarılacağı için bunun yapıldığı kapalı alanda aynı anda birden fazla kişinin olmaması sağlanmalı.

Müşterilere yönelik alınan önlemler:

• Müşterilerin iş yerinin girişinde görünür bir yere asılmış olan ve içeride uyulması beklenen kuralları açıklayan bilgilendirmeyi okuması sağlanmalı.

• Müşteriler, diğer müşteriler ve çalışanlar ile aralarında sosyal mesafeyi sağlamaları hususunda uyarılmalı.

• Müşterilerin maskeli olarak iş yerine girmesi sağlanmalı. Girişte maskesi olmayanlar için maske bulundurulmalı.

• Müşteri iş yerine girdiğinde alkol bazlı el antiseptiği veya en az yüzde 70’lik alkol içeren kolonya ile ellerini ovalamalı.

• Müşteriler, iş yeri içinde mecbur kalmadıkça yüzeylere dokunmamalı. Dokunulduğunda el antiseptiği kullanılmalı.

• Müşterilerin iş yeri içinde mümkün olduğu kadar kısa süre kalması sağlanmalı.

Çalışma sürecine yönelik önlemler:

• Maskesiz veya maskeyi uygun şekilde kullanmayan müşteriler içeri alınmamalı.

• Çalışan ve müşteri dahil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeriye insan alınmalı. Bu kurala göre iş yeri kapasite bilgisi kapıya asılmalı.

• Sosyal mesafe kurallarına en az 1 metre ya da 3-4 adım olacak şekilde uyulmalı, sıra beklenmesi gereken iç ve dış mekanlar dahil her yer sosyal mesafe işaretleriyle belirlenmeli.

• Müşterilerden iş yerine tek başlarına girmeleri istenmeli. Eşlik eden diğer kişiler dışarıda kalmalı.

• İş yerlerine misafir alınmamalı.

• İş yeri girişinde müşteriler tarafından kullanılmak üzere alkol bazlı el antiseptiği veya en az yüzde 70’lik alkol içeren kolonya bulundurulmalı.

• Personeli korumak için tezgahtar ve kasa görevlileri ile müşteri alanı arasına geçici bir ayırıcı veya pencere yerleştirilmeli.

• Müşterilerden tercihen temassız kredi kartı ile nakit olmayan ödeme yapmaları istenmeli.

İş yeri hijyeni için alınan önlemler:

• İş yerlerinde her gün düzenli olarak temizlik yapılmalı.

• İş yerlerinin temizliğinde özellikle sık dokunulan kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri gibi yerlerin temizliğine dikkat edilmeli. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu kullanılmalı. Tuvalet dezenfeksiyonu için de 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu kullanılmalı.

• Klor bileşiklerinin uygun olmadığı yazar kasa, bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri yüzde 70’lik alkolle silinerek dezenfekte edilmeli.

• Çalışma tezgahları, ekipmanları ve aletleri düzenli olarak temizlenmeli, yüzde 70’lik alkol ile dezenfekte edilmeli.

• Müşteriler ödeme terminalini kullanır ve dokunurlarsa hemen arkasından yüzde 70’lik alkol ile temizlemeli.

• Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalı. Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp çöpe atmalı, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalı. Sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanmalı.

• İş yerlerinin kapı ve pencereleri açılarak sık sık havalandırılması sağlanmalı.

• Merkezi havalandırma sistemleri bulunan iş yerlerinin havalandırması temiz hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli.

• İş yeri lavabosu müşterilere kapalı olmalı ve sık aralıklarla temizlenmeli.