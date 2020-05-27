Taksi duraklarında alınan önlemler:

• Ticari taksi duraklarında Covid-19 hakkında bilgilendirme yapılmalı ve duraklara afişler asılmalı.

• Ticari taksi duraklarında kişiler arası mesafe 3-4 adım veya 1 metre olacak şekilde korunmalı.

• Ateş, öksürük veya solunum sıkıntısı yaşayan, Covid-19 olan ya da son 14 gün içinde Covid-19 vakası ile temasta bulunan şoförlerin çalışmaması sağlanmalı.

• Ticari taksi duraklarının temizliği günlük olarak su ve deterjan ile yapılmalı.

• Durağın içinde kapı kolları, masa yüzeyleri ve elektrik düğmeleri gibi yerlerin temizliğine dikkat edilmeli. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu veya yüzde 70 alkol kullanılabilir. Durak tuvalet temizliği için ise 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu kullanılmalı.

Ticari taksi şoförleri için alınan önlemler:

• Ticari taksilere aynı anda üç kişiden fazla müşteri kabul edilmemeli.

• Ticari taksi şoförleri kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket etmeli ve aracın içinde mutlaka tıbbi maske kullanmalı.

• Maskeler nemlenmesi durumunda değiştirilmeli. Kullanılmış maskeler ağzı bağlı çöp torbasına atılmalı. Maske değiştirme söz konusu ise el antiseptiği kullanılmalı.

• Temassız ödeme yöntemleri teşvik edilmeli.

Müşteriler için alınan önlemler:

• Taksiye binen tüm müşteriler tıbbi/bez maske takmalı ve yolculuk boyunca çıkarmamalı.

• Covid-19 ile uyumlu ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olanların tıbbi maske takması sağlanmalı ve sağlık merkezine yönlendirilmeli.

• Ticari taksilerde, gün içerisinde araca binen her müşterinin kullanımına yetecek ölçüde alkol bazlı el antiseptiği veya yüzde 70’lik alkol içeren kolonya bulundurulmalı.

• Müşteri taksiye bindiği anda şoför tarafından alkol bazlı el antiseptiği veya kolonya ikram edilmeli.

Ticari taksilerde alınan hijyen önlemleri:

• Ticari taksilerdeki klima sistemi havalandırması, dışarıdan temiz havanın içeriye alınması şeklinde olmalı.

• Pencereler uygun olan her fırsatta açılarak taksinin iç havasının temizlenmesi sağlanmalı.

• Ticari taksinin genel iç temizliği gün sonunda ve her vardiya değişiminde su ve deterjan ile yapılmalı.

• Aracın iç yüzeyi su ve deterjanlı bez kullanılarak silinmeli.

• Her müşteriden sonra sık temas sağlanan kapı kolları, cam açma düğmesi ve emniyet kemeri tokaları önce su ve deterjanlı bezle silinmeli daha sonrada 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu veya yüzde 70’lik alkole sahip kolonya ile dezenfekte edilmeli.