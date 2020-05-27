Taksiler ve taksi duraklarında alınan önlemler
Günlük hayat içerisinde başka kişilerle en fazla temasta bulunanlar arasında taksi şoförleri de yer alıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında ticari taksi şoförleri, taksi durakları ve müşteriler için çeşitli kurallar hazırlandı.
Taksi duraklarında alınan önlemler:
• Ticari taksi duraklarında Covid-19 hakkında bilgilendirme yapılmalı ve duraklara afişler asılmalı.
• Ticari taksi duraklarında kişiler arası mesafe 3-4 adım veya 1 metre olacak şekilde korunmalı.
• Ateş, öksürük veya solunum sıkıntısı yaşayan, Covid-19 olan ya da son 14 gün içinde Covid-19 vakası ile temasta bulunan şoförlerin çalışmaması sağlanmalı.
• Ticari taksi duraklarının temizliği günlük olarak su ve deterjan ile yapılmalı.
• Durağın içinde kapı kolları, masa yüzeyleri ve elektrik düğmeleri gibi yerlerin temizliğine dikkat edilmeli. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu veya yüzde 70 alkol kullanılabilir. Durak tuvalet temizliği için ise 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu kullanılmalı.
Ticari taksi şoförleri için alınan önlemler:
• Ticari taksilere aynı anda üç kişiden fazla müşteri kabul edilmemeli.
• Ticari taksi şoförleri kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket etmeli ve aracın içinde mutlaka tıbbi maske kullanmalı.
• Maskeler nemlenmesi durumunda değiştirilmeli. Kullanılmış maskeler ağzı bağlı çöp torbasına atılmalı. Maske değiştirme söz konusu ise el antiseptiği kullanılmalı.
• Temassız ödeme yöntemleri teşvik edilmeli.
Müşteriler için alınan önlemler:
• Taksiye binen tüm müşteriler tıbbi/bez maske takmalı ve yolculuk boyunca çıkarmamalı.
• Covid-19 ile uyumlu ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olanların tıbbi maske takması sağlanmalı ve sağlık merkezine yönlendirilmeli.
• Ticari taksilerde, gün içerisinde araca binen her müşterinin kullanımına yetecek ölçüde alkol bazlı el antiseptiği veya yüzde 70’lik alkol içeren kolonya bulundurulmalı.
• Müşteri taksiye bindiği anda şoför tarafından alkol bazlı el antiseptiği veya kolonya ikram edilmeli.
Ticari taksilerde alınan hijyen önlemleri:
• Ticari taksilerdeki klima sistemi havalandırması, dışarıdan temiz havanın içeriye alınması şeklinde olmalı.
• Pencereler uygun olan her fırsatta açılarak taksinin iç havasının temizlenmesi sağlanmalı.
• Ticari taksinin genel iç temizliği gün sonunda ve her vardiya değişiminde su ve deterjan ile yapılmalı.
• Aracın iç yüzeyi su ve deterjanlı bez kullanılarak silinmeli.
• Her müşteriden sonra sık temas sağlanan kapı kolları, cam açma düğmesi ve emniyet kemeri tokaları önce su ve deterjanlı bezle silinmeli daha sonrada 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu veya yüzde 70’lik alkole sahip kolonya ile dezenfekte edilmeli.
- 18:12
- 18:08
- 17:51
- 18:18
- 17:49