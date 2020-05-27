Minibüs şoförleri için alınan önlemler:

• Minibüs şoförleri ilgili kuruluş/odalar tarafından COVID-19 hakkında bilgilendirilmeli.

• COVID-19 ile uyumlu belirtileri (ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı vb.) olan şoförler çalışmamalı, sağlık merkezlerine başvurmalı.

• Minibüs şoförleri, son duraklarda sıra beklerken sosyal mesafe kuralına uymalı.

• Minibüs şoförleri, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket etmeli ve aracın içinde mutlaka tıbbi maske kullanmalı.

• Maskeler nemlenmesi durumunda değiştirilmeli. Kullanılmış maskeler ağzı bağlı çöp torbasına atılmalı. Maske değiştirme söz konusu ise el antiseptiği kullanılmalı.

• Her müşteri ücretini kendisi verip, para üstünü kendisi almalı.

• Minibüs şoförleri kapalı dinlenme alanı olan duraklarda alınan önlemlere uymalı.

Yolcuların alması gereken önlemler:

• Yolcular minibüsü beklerken sosyal mesafe kuralına uymalı.

• Yolcular minibüse binerken ve inerken sosyal mesafeye dikkat etmeli.

• Minibüslere seyreltme kurallarına uygun olacak şekilde, bir kişilik koltuklara 1 kişi, 2 kişilik koltuklara 1 kişi, 4 kişilik koltuklara 3 kişi oturacak şekilde yolcu alınmalı.

• Minibüslerde, gün içerisinde araca binen her müşterinin kullanımına yetecek ölçüde alkol bazlı el antiseptiği veya yüzde 70’lik alkol içeren kolonya bulundurulmalı. Müşteri minibüse bindiği anda alkol bazlı el antiseptiği veya kolonya kullanmalı.

• Minibüse binen tüm müşteriler tıbbi/bez maske takmalı ve yolculuk boyunca çıkarmamalı.

• Minibüslerde bir mecburiyet olmadıkça su dahil içecek ve yiyecek kullanılmamalı.

Minibüslerde hijyen için alınan önlemler:

• Minibüslerin içine müşterilerin görebileceği bir yere COVID-19 bilgilendirme afişi asılmalı.

• Minibüslerde klimanın iç hava sirkülasyon düğmesi kapalı olmalı.

• Minibüslerin klima hava filtre bakımı düzenli olarak yaptırılmalı.

• Pencereler uygun olan her fırsatta açılarak, minibüs iç havası temizlenmeli.

• Minibüslerin genel iç temizliği gün sonunda su ve deterjan ile yapılmalı.

• Aracın iç yüzeyi su ve deterjanlı bez kullanılarak silinmeli.

• Her ilk ve son durak arasındaki sefer tamamlandığında sık temas edilen yüzeyler (kapı kolları, kol dayama/kolçaklar, tutacaklar, cam açma düğmeleri, emniyet kemeri tokaları) önce su ve deterjanlı bezle silinmeli, daha sonra da 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu veya en az yüzde 70’lik alkol/kolonya ile dezenfekte edilmeli.

• Araç temizlenirken kapılar ve pencereler açık kalmalı. Bu temizlik yolcu olmadığı durumlarda yapılmalı ve sonrasında kuruyana ve koku çıkana kadar havalandırılmalı.