Pazar yerlerinde alınması gereken önlemler
Yeni kontrollü sosyal hayatta, pazar yerlerinde alınması gereken bir dizi önlem bulunuyor. Esnafın ve alışverişe gelen müşterilerin bu kurallara titizlikle uymaları gerekiyor.
Müşterilere yönelik önlemler:
• Pazar yerlerinin tüm giriş ve çıkışları kontrol altına alınmalı.
• Pazardaki uygun alanlara kurallar, sosyal mesafe, maske kullanımı ve el temizliğiyle ilgili afişler asılmalı.
• Müşterilerin pazar yerine maskesiz girişine izin verilmemeli. Pazar yerinde bulunulduğu sürece maske çıkarılmamalı.
• Pazardaki kişi sayısı, satıcılar ve müşteriler dahil, her 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde sınırlandırılmalı.
• Müşteriler sosyal mesafe kurallarına göre bekletilmeli.
• Tüm girişler ve her tezgahta el antiseptiği ile kolonya bulundurulmalı.
• Yerde satış yapılmamalı.
• Tezgahtarlar sık sık ellerini antiseptik ile temizlemeli.
• Geçiş yerlerinde sıkışıklığa neden olacak kasa ve ambalajlar bulundurulmamalı.
• Tezgahların önüne sosyal mesafenin korunmasını sağlayacak işaretler konulmalı.
• Ambalajsız satılan yaş sebze ve meyveler, esnaf tarafından poşetlenmeli.Müşterinin ürün seçimine izin verilmemeli.
Pazar esnafına yönelik önlemler:
• Pazar yerlerinde çalışan herkes COVID-19, sosyal mesafe, maske kullanımı ve el temizliği konusunda bilgilendirilmeli.
• Girişte esnafın ateşi ölçülmeli, ateşi 38 derecenin üzerinde olanlara tıbbi maske takılmalı, pazar yerine girişine izin verilmemeli ve sağlık kuruluşuna yönlendirilmeli.
• Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı olan esnafın pazar yerine girişine izin verilmemeli.
• Esnaf ağız ve burnunu kapatacak şekilde maske takmalı. Nemlendikçe ya da kirlendiğinde maske değiştirilmeli, maskenin dış yüzüne dokunulmamalı.
• Maske değiştirmeden önce ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalı.
• Tezgah arkasında satış yaparken diğer pazarcılarla arasındaki mesafenin en az 1 metre olmasına dikkat edilmeli.
• Pazar esnafı bağırarak satış yapmamalı.
• Esnaf yemek yerken sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeli.
Pazar yerindeki hijyen önlemleri:
• Kapalı pazar yerlerinin havalandırılması sağlanmalı.
• Pazar yerlerinde çöpler açıkta bırakılmamalı, kapalı poşetlerle uygun şekilde toplanmalı.
• Satışlar sona erdikten sonra pazar alanının temizliği su ve deterjanla yapılmalı.
• Tuvaletlerde yüzde 70 alkollü el antiseptiği bulundurulmalı. Zemin, klozetler, pisuarlar, lavabolar, musluk ve batarya başlıkları, kapı kolları sık sık dezenfekte edilmeli.
• Tuvalet alanlarının giriş kapıları otomatik kapı sistemine çevrilmeli. Böyle bir imkan yoksa tuvalet giriş kapılarının kolları sık sık dezenfekte edilmeli.
• El kurutma fanları kullanıma kapatılmalı. Tek kullanımlık kağıt havlular kullanılmalı.
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