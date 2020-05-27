Müşterilere yönelik önlemler:

• Pazar yerlerinin tüm giriş ve çıkışları kontrol altına alınmalı.

• Pazardaki uygun alanlara kurallar, sosyal mesafe, maske kullanımı ve el temizliğiyle ilgili afişler asılmalı.

• Müşterilerin pazar yerine maskesiz girişine izin verilmemeli. Pazar yerinde bulunulduğu sürece maske çıkarılmamalı.

• Pazardaki kişi sayısı, satıcılar ve müşteriler dahil, her 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde sınırlandırılmalı.

• Müşteriler sosyal mesafe kurallarına göre bekletilmeli.

• Tüm girişler ve her tezgahta el antiseptiği ile kolonya bulundurulmalı.

• Yerde satış yapılmamalı.

• Tezgahtarlar sık sık ellerini antiseptik ile temizlemeli.

• Geçiş yerlerinde sıkışıklığa neden olacak kasa ve ambalajlar bulundurulmamalı.

• Tezgahların önüne sosyal mesafenin korunmasını sağlayacak işaretler konulmalı.

• Ambalajsız satılan yaş sebze ve meyveler, esnaf tarafından poşetlenmeli.Müşterinin ürün seçimine izin verilmemeli.

Pazar esnafına yönelik önlemler:

• Pazar yerlerinde çalışan herkes COVID-19, sosyal mesafe, maske kullanımı ve el temizliği konusunda bilgilendirilmeli.

• Girişte esnafın ateşi ölçülmeli, ateşi 38 derecenin üzerinde olanlara tıbbi maske takılmalı, pazar yerine girişine izin verilmemeli ve sağlık kuruluşuna yönlendirilmeli.

• Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı olan esnafın pazar yerine girişine izin verilmemeli.

• Esnaf ağız ve burnunu kapatacak şekilde maske takmalı. Nemlendikçe ya da kirlendiğinde maske değiştirilmeli, maskenin dış yüzüne dokunulmamalı.

• Maske değiştirmeden önce ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalı.

• Tezgah arkasında satış yaparken diğer pazarcılarla arasındaki mesafenin en az 1 metre olmasına dikkat edilmeli.

• Pazar esnafı bağırarak satış yapmamalı.

• Esnaf yemek yerken sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeli.

Pazar yerindeki hijyen önlemleri:

• Kapalı pazar yerlerinin havalandırılması sağlanmalı.

• Pazar yerlerinde çöpler açıkta bırakılmamalı, kapalı poşetlerle uygun şekilde toplanmalı.

• Satışlar sona erdikten sonra pazar alanının temizliği su ve deterjanla yapılmalı.

• Tuvaletlerde yüzde 70 alkollü el antiseptiği bulundurulmalı. Zemin, klozetler, pisuarlar, lavabolar, musluk ve batarya başlıkları, kapı kolları sık sık dezenfekte edilmeli.

• Tuvalet alanlarının giriş kapıları otomatik kapı sistemine çevrilmeli. Böyle bir imkan yoksa tuvalet giriş kapılarının kolları sık sık dezenfekte edilmeli.

• El kurutma fanları kullanıma kapatılmalı. Tek kullanımlık kağıt havlular kullanılmalı.