AVM’lerin genel alanları için alınan önlemler:

• AVM’de ve AVM’deki iş yerlerinde görünür yerlere COVID-19 önlemleri ile ilgili afişler asılmalı.

• AVM ve iş yerlerinin girişinde, ayrıca AVM içerisinde uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulmalı.

• AVM girişlerinde bulunan hava perdeleri kapatılmalı.

• COVID-19 için AVM’lerin hiçbir yerinde dezenfektan püskürtme işlemi yapılmamalı.

• Giriş ve çıkışlar kişilerin birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde düzenlenmeli.

• Giriş ve çıkışlar için zeminde tek yönlü gidiş-geliş işaretleri konulmalı.

• AVM’de olabildiğince fazla sayıda giriş kapısı açılmalı.

• Kişi sayısı her 10 metrekareye bir kişi olacak şekilde sınırlandırılmalı.

• Çıkış yapan kişi sayısı kadar kişinin giriş yapmasına izin verilmeli.

• Girişte tıbbi/bez maske takılmalı ve maskesi olmayanlar içeri alınmamalı.

• Girişte ateş ölçümü yapılmalı. Ateşi 38 dereceden yüksek olanlar içeri alınmamalı ve sağlık kuruluşuna gitmesi istenmeli.

• AVM giriş ve çıkışlarında sosyal mesafe kurallarına en az 1 metre olacak şekilde uyulmalı, girişlerde kişiler sıra ile içeriye alınmalı ve sırada durulması gereken alanlar, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenmeli.

• Müşteriler anonslar ya da videolarla COVID-19 kapsamında AVM’de uyulması gereken kurallar konusunda bilgilendirilmeli. Bu anonslarda AVM ziyaretinin 3 saatten uzun olmaması ve grup halinde dolaşılmaması önerilerine de yer verilmeli.

• Yemek katındaki her türlü masa ve sandalyenin kullanılması engellenmeli.

• Konser ve gösteri gibi toplu etkinliklerin yanı sıra promosyon uygulamaları, broşür dağıtımı, dinlenme alanlarının kullanımı, çocuk ya da diğer yaş gruplarına yönelik oyun alanları ile sinemaların kullanımı, mescitlerin kullanımı, oto yıkama hizmeti, vale hizmeti, genel alanlarda gıda tüketimi, tekerlekli sandalye kullanımı, sigara içme alanı kullanımı, mama sandalyesi kullanımı, bebek arabası kiralanması gibi durumlara izin verilmemeli.

• Asansörlerin kullanımı sınırlandırılmalı, kapasitesinin üçte biri sayıda kişinin binmesine izin verilmeli ve bu sayı asansör girişinde belirtilmeli. Asansör içerisinde sosyal mesafeyi korumak amacıyla kişilerin durması gereken alanlar, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenmeli.

• Yürüyen merdivenlerin bantları ve diğer ortak alanların kapı kolları, tırabzanlar, asansör düğmeleri gibi sık dokunulan yüzeyler günde en az üç kez dezenfekte edilmeli.

• Tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili afişler asılmalı.

• Tuvaletlerde el kurutma makineleri kullanılmamalı. Tek kullanımlık kağıt havlu sistemine geçilmeli.

• Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulmalı ve devamlılığı sağlanmalı.

• Tuvaletlerdeki su ve sabunlar mümkünse fotoselli olmalı.

• Tuvalet alanlarına giriş kapılarının elle tutularak açılması engellenmeli. Kapı yerine mümkünse mühendislik uygulamalarıyla mahremiyet sağlayacak geçiş sağlanmalı.

• AVM’lerin etkin şekilde ve dış ortamdan havalandırması sağlanmalı.Havalandırma sisteminin filtrelerinin kontrolleri ve değişimleri düzenli yapılmalı. Klima santrallerinin normal temizlik periyotları kısaltılmalı.

• Merkezi havalandırma sistemleri dışındaki klima sistemleri kullanılmamalı.

• Havalandırma gece bina kullanımda değilken dahi sürdürülmeli, daha az hava miktarı ile de olsa gece boyu havalandırma sistemi çalışmaya devam ettirilmeli.

• Kirli hava çıkışının yapıldığı yerlerden insan geçişi engellenmeli.

• AVM’de teknik olarak gerekli olan asgari hava sirkülasyonu sağlanmalı.

AVM’lerdeki iş yerlerinin alması gereken tedbirler:

• Çalışanlar maske takmalı.

• Ödeme noktalarında el antiseptiği bulundurulmalı. El antiseptiğinin doluluk durumu belirli aralıklarla kontrol edilmeli, üzerine ekleme yapılmamalı ve boşalanı yenisi ile değiştirilmeli.

• İş yeri içerisinde kalabalık oluşmasını engellemek için, dış kapıya içeriye girilmesini engelleyecek basit bir uyarıcı/engelleyici koyulmalı.

• Müşterilerin iş yerine tek başlarına girmeleri sağlanmalı.

• 8 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde müşteri içeri alınmalı.

• İş yeri dışında da sosyal mesafenin korunmasını sağlamak üzere kalabalık oluşmasını engelleyecek önlemler alınmalı. Gereken yerlerde zemine aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleri yerleştirilmeli.

• Deneme kabinleri mümkün olduğu kadar kullanılmamalı ve içeride kalma süresi sınırlandırılmalı.

• Kabin içinde maskeler çıkarılmamalı ve her müşteriden sonra kabin havalandırılarak sık kullanılan yüzeyler uygun şekilde temizlenmeli.

• Kabinler kullanılmadığı zamanlarda kapı/perdeler açık bırakılmalı ve havalandırmanın sürdürülmesi sağlanmalı. İkiden fazla deneme kabini olan iş yerlerinde deneme kabinleri birer atlayarak ve dönüşümlü kullanılmalı.

• Denenen ürünlere ultraviyole ışınları uygulanmamalı. Avrupa Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi, Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi tarafından önerilmeyen bu işlem insan sağlığına zararlı olabilir.

• Aynı ürünlerin farklı kişilere temas ettiği deneme amaçlı ürünler kullanılmamalı. Deneme parfümleri sadece çalışanlar vasıtası ile kullanılmalı, müşteriler temas etmemeli.

• Mümkün olduğunca nakit ödemeden kaçınılmalı, kartla temassız ödeme tercih edilmeli.

Mal kabul alanlarında alınması gereken tedbirler:

• Mal kabul bölümünde el antiseptiği bulundurulmalı.

• Mal kabulü yapılan yerlerde görevli personel dışındaki kişiler bulunmamalı.

• Bu alanlarda çalışan personel sayısı mümkünse azaltılmalı. Personel sosyal mesafe kuralına (en az 1 metre) uymalı.

• Görevli personel maske takmalı.

• Mal kabul bölümünde kargo malzemeleri ve insanlar üzerine dezenfektan püskürtülmemeli. Dünyadaki sağlık otoriteleri (Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi ve Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi) tarafından önerilmeyen bu işlem toksik etkileri nedeniyle insan sağlığına zararlı olabilir.

Müşterilere yönelik önlemler:

• Diğer müşteriler ve çalışanlar sosyal mesafe kurallarına en az 1 metre veya 3-4 adım olacak şekilde dikkat etmeli.

• Tıbbi/bez maske kullanılmalı.

• AVM içerisinde bulunan berber veya güzellik salonlarını kullanacak kişiler, “Berber, Kuaför ve Güzellik Salonlarında Alınması Gereken Önlemler” kapsamındaki kurallara uymalı.

• İş yeri içinde mecbur kalmadıkça yüzeylere dokunulmamalı. Dokunulduğunda eller su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabuna ulaşılamıyorsa el antiseptiği kullanılmalı.

Personeli korumak amacıyla alınan önlemler:

• Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi COVID-19 belirtileri gösteren, tanısı alan ya da temaslı olan personel en az 14 gün çalıştırılmamalı.

• Çalışan personel içerisinde bu belirtilere sahip olanlar tıbbi maske takılarak izole edilmeli ve ilgili sağlık birimine yönlendirilmeli.

• Personel vardiyalı çalıştırılarak çalışma ortamında aynı anda az sayıda personelin bulunması sağlanmalı.

• Çalışan personelin tümünün kuralına uygun tıbbi maske takması, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirmesi sağlanmalı.

• Personelin dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafenin korunması ve maske takılmasının sürdürülmesi sağlanmalı.

• Personelin yemekleri kumanya şeklinde verilmeli. Yemekler toplu halde yenmemeli. Yemek yerken ya da çay/kahve içilirken maske çıkarılacağı için kişiler arası en az 1 metre sosyal mesafenin korunması sağlanmalı.

• Personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalı. El hijyenini sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı. Su ve sabunun olmadığı durumlarda el antiseptiği kullanılmalı.

Güvenlik görevlilerini korumak amacıyla alınan önlemler:

• Güvenlik görevlilerinin yüz yüze temas olasılığını azaltmak için camlı kabinlerde bulunmaları öneriliyor. Böyle bir imkan yoksa kuruma giriş yapanlarla güvenlik görevlileri arasında en az 1 metre mesafeyi sağlayacak şekilde düzenleme yapılmalı. 1 metreden uzak durulacaksa sadece tıbbi maske kullanması yeterli.

• Üst araması yapılacaksa tıbbi maske, gözlük, yüz koruyucu gibi kişiye özel ekipmanlar kullanmalı.

• Kişisel koruyucu ekipmanların giyilmesi ve çıkartılması sonrasında her seferinde uygun el hijyeni sağlanmalı.

• Görevlinin dinlenmek üzere yerinden ayrılması halinde (çay, yemek vb.) kullanılan maske ve eldiven çıkartılmalı ve uygun şekilde çift poşetlenerek atılmalı. Gözlük/yüz koruyucu bir sonraki kullanıma hazırlık için yüzde 70’lik alkolle temizlenmeli. Görev yerine dönülürken yeni maske ve eldiven kullanılmalı.

AVM hijyeni için alınan önlemler:

• İş yeri temizliği günlük olarak yapılmalı ve havalandırılmalıdır. Sık kullanılan alanlar daha sık temizlenmeli ve havalandırılmalı.

• İş yerlerinin temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin temizliğine dikkat edilmeli. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu kullanılabilir. Tuvalet temizliği için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu kullanılmalı.

• Klor bileşiklerinin uygun olmadığı bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri yüzde 70’lik alkolle silinerek dezenfekte edilmeli.

• Çalışma tezgahları düzenli olarak temizlenmeli ve yüzde 70’lik alkol ile dezenfekte edilmeli.

• Müşteriler ödeme terminalini kullanır ve dokunurlarsa hemen sonrasında cihaz yüzde 70’lik alkol ile temizlenmeli.

