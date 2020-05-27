İş yeri ile ilgili alınan önlemler:

• Müşteriler randevu ile kabul edilmeli ve müşterilerin randevu saatinde gelmeleri istenmeli.

• Müşteri ya da personelde COVID-19 tespit edilmesi durumunda temaslı taramasını kolaylaştırmak amacıyla, müşteriye olabildiğince az sayıda personel ile hizmet verilmeli ve kayıt altına alınmalı.

• İş yerinin dışında da sosyal mesafe korunmalı, kalabalık olmasını engelleyecek önlemler alınmalı.

• İş yerinde hizmet verilecek koltuk/birim sayısı, kişiler arası sosyal mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenmeli. Örneğin koltuk sayıları azaltılmalı, birer koltuk atlanarak müşteri oturtulmalı.

• İş yerindeki koltuk/birim sayısı kadar içeriye müşteri kabul edilmeli.

• İş yerine maskesiz müşteri alınmamalı. Müşteriler işlem esnasına kadar maske kullanmalı. Ancak yapılacak işlemin özelliğine göre kısa süreli maskeyi çıkarmalı.

• İş yerinde müşteri ve çalışan dışında kimse bulunmamalı, misafir alınmamalı.

• İş yerinde su ve sabuna erişim kolay olmalı ve tek kullanımlık kağıt havlular bulundurulmalı.

• İş yeri girişinde müşteriler tarafından kullanılmak üzere el antiseptiği bulundurulmalı ve sürekliliği sağlanmalı. Müşteriler içeriye girdikten sonra ellerini yıkaması ya da el antiseptiği kullanması konusunda uyarılmalı.

• İş yerinde satışa sunulan şampuan, kozmetik gibi ürünler mümkün olduğunca cam veya tezgahların arkasında korumaya alınmalı, ortalıkta bırakılmamalı.

• Müşterilere hizmet verilirken yiyecek ve içecek (su hariç̧) servisi yapılmamalı.

• İçeride ortak kullanım amacıyla gazete, dergi gibi şeyler bulundurulmamalı.

• Her müşteri için tek kullanımlık malzeme tercih edilmeli. Tek kullanımlık malzeme sağlanamadığı durumlarda her kullanım sonrasında tekstil malzemeleri en az 60 derecede yıkanmalı. Kullanılan aletlerin üzerinde kan veya sekresyon yoksa yüzde 70'lik alkol ile silinmeli. Kullanılan aletlerin üzerinde kan veya sekresyon varsa, ön temizlik yapıldıktan ve kuruduktan sonra yüzde 70'lik alkol ile silinmeli.

• Manikür, pedikür, epilasyon gibi işlemlerde kullanılan aletlerin kişiye özel olması sağlanmalı. Kişiye özel alet kullanımı sağlanamadığı durumlarda, her müşteriden sonra kullanılan aletlerin temizlik ve sterilizasyonu sağlanmalı.

• Yapılan işlem eldiven kullanmayı gerektiriyorsa tek kullanımlık eldiven kullanılmalı. Eldivenli ellerle çevreye dokunulmamalı.

• Fön makinesi mümkün olduğunca kullanılmamalı. Fön makinesi gibi yüksek hava akımı yaratan cihazları kullanırken, düşük hızda, yandaki müşteriyi etkilemeyecek yönde ya da diğer müşterilerden farklı bir alanda kullanılmasına özen gösterilmeli.

• Saç kesimi esnasında yüzde ve baş bölgesinde kalan kesilmiş saçların ve kullanılan araç ve gereçlerin geçici süreliğine temizlenmesi için kullanılan ense fırçasının kullanımı geçici süreliğine durdurulmalı.

• Kadın kuaförleri ve güzellik merkezlerinde cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetinin sunumu geçici süreliğine durdurulmalı.

• Kasa önünde sıra beklerken, durulması gereken yerler zeminde sosyal mesafeyi sağlayacak şekilde işaretlenmeli.

• Müşterilerden tercihen temassız olmak üzere, nakit olmayan ödeme yapmaları istenmeli.

Müşterilere yönelik alınan önlemler:

• Müşteriler, diğer müşterilerle aradaki sosyal mesafeye dikkat etmeli. Gelmeden önce randevu almalı ve alınan randevu saatine uymalı.

• Tıbbi maske kullanmalı.

• İş yerine girdikten sonra ellerini yıkamalı ya da el antiseptiği kullanılmalı.

• İş yeri içinde gerekli olmadıkça yüzeylere dokunulmamalı. Çevreye temas sonrası el antiseptiği kullanılmalı. Yemek ve içmek (su hariç) için talepte bulunulmamalı.

Personeli korumaya yönelik önlemler:

• Ateş, öksürük, nezle, nefes darlığı gibi belirtileri olan hasta personel çalıştırılmamalı. Bu belirtilerin görüldüğü personel maske takılı olarak pandemi hastanesine yönlendirilmeli.

• Personel vardiyalı çalıştırılmalı, çalışma ortamında aynı anda daha az personelin bulunması sağlanmalı.

• Çalışan personelin tümünün kuralına uygun maske takması sağlanmalı. Maske ıslandıkça ya da kirlendikçe değiştirilmeli.

• Müşteri ile 1 metreden yakın ve 15 dakikadan uzun temas olasılığı bulunan personel yüz koruyucu kullanmalı. Yüz koruyucu her müşteri sonrasında yüzde 70'lik alkol ile silinerek tekrar kullanılabilir.

• Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalı. Bunun için, eller sık sık en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ya da sabun yoksa alkol bazlı el antiseptiği ile ovalanmalı.

• Personelin dinlenme alanlarında sosyal mesafenin korunması ve maske takılmasının sürdürülmesi sağlanmalı. Yemek yerken ya da çay/kahve içilirken, maske çıkarılacağı için, bunun yapıldığı kapalı alanda aynı anda birden fazla kişinin olmaması sağlanmalı.

İş yeri hijyeni için alınan önlemler:

• Temizlik günlük olarak yapılmalı. Yoğun kullanılan yerler daha sık temizlenmeli özellikle sık dokunulan yüzeylerin temizliğine dikkat edilmeli. Su ve deterjanla yapılan temizlik sonrası dezenfeksiyon için 5 litre suya yarım küçük çay bardağı olacak şekilde sodyum hipoklorit içeren çamaşır suyu kullanılmalı. Tuvalet temizliği için 1/10 ölçeğinde sulandırılmış çamaşır suyu kullanılmalı.

• Klor bileşiklerinin uygun olmadığı bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri de yüzde 70'lik alkolle silerek dezenfekte edilmeli.

• Çalışma tezgahları, ekipmanları ve aletleri düzenli olarak temizlenmeli, yüzde 70'lik alkol ile dezenfekte edilmeli.

• Müşteriler ödeme terminalini kullanır ve dokunurlarsa, hemen arkasından yüzde 70'lik alkol ile dezenfekte yapılmalı.

• Temizlik yapan personel maske ve eldiven kullanmalı. Temizlik sonrasında personelin maske ve eldivenlerini çıkartıp iş yerindeki çöpe atması, yıkanabilir bez maske kullandıysa yenisiyle değiştirmesi ve ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkaması, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği ile ovalaması sağlanmalı.

• İş yeri sık sık havalandırılmalı.

