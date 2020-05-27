Personeli korumaya yönelik alınan önlemler:

• Personelin COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilenmesi sağlanmalı.

• Personelde ateş, öksürük, nezle, nefes darlığı gibi belirtiler varsa çalıştırılmamalı. Maske takarak sağlık kuruluşlarına yönlendirilmeli.

• Çalışan personelin tümü kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmeli. Maske değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalı.

• Alışveriş sırasında müşteri ile 1 metreden daha uzak mesafede bulunulmalı.

• Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalı. Eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalı.

• Et ve et ürünleri, paketlenmemiş gıda maddeleri satışında çalışan personel eldiven kullanmalı. Eldiven gıda dışındaki nesnelere değmemeli. İş bitince eldiven çıkarılıp, el hijyeni sağlanmalı. Kullanılan eldiven çöp torbasına atılmalı, yeni bir eldiven takılmalı.

• Çalışan personel dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi korumalı ve maske takmayı sürdürmeli. Yemek yerken ya da çay/kahve içilirken maske çıkarılacağı için bunun yapıldığı kapalı alanda aynı anda birden fazla kişinin olmaması sağlanmalı.

• Gıda satış yerlerindeki müşteri oturma alanları kaldırılmalı.

Müşterilere yönelik alınan önlemler:

• Müşterilerin iş yerinin girişinde görünür bir yere asılmış olan ve içeride uyulması beklenen kuralları açıklayan bilgilendirmeyi okuması sağlanmalı.

• Müşteriler, diğer müşteriler ve çalışanlar ile aralarında sosyal mesafeyi sağlamaları konusunda uyarılmalı.

• Müşterilerin maskeli olarak iş yerine girmesi sağlanmalı. Girişte maskesi olmayanlar için temiz maske bulundurulmalı.

• Müşteri iş yerine girdiğinde alkol bazlı el antiseptiği veya kolonya kullanmalı.

• Müşteriler, iş yeri içinde gıdalara dokunmamalı. Bütün ürünler çalışan personel tarafından paketlenmeli ve müşteriye verilmeli.

• Müşteriler, iş yeri içinde mecbur kalmadıkça yüzeylere dokunmamalı.

• Müşterilerin iş yeri içinde mümkün olduğu kadar kısa süre kalması sağlanmalı.

Çalışma sürecine yönelik alınması gereken önlemler:

• Maskesiz ve maskeyi uygun şekilde kullanmayan müşteriler içeri alınmamalı.

• Çalışan ve müşteri dahil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeriye müşteri alınmalı. Bu kurala göre iş yeri kapasite bilgisi kapıya asılmalı.

• Sosyal mesafe kurallarına uyulmalı. Sıra beklenmesi amacıyla iç ve dış mekanlar dahil her yerde işaretler bulunmalı.

• Müşterilerden iş yerine tek başlarına girmeleri istenmeli. Diğer aile bireylerinin mümkünse dışarıda kalmaları özendirilmeli.

• Gıda satış yerlerine misafir alınmamalı.

• İş yeri girişinde müşteriler tarafından kullanılmak üzere alkol bazlı el antiseptiği veya yüzde 70’lik alkol içeren kolonya bulundurulmalı. İş yerine giren her müşterinin ellerini dezenfekte etmesi sağlanmalı.

• Ürünler mümkün olduğunca cam veya tezgahların arkasında korumaya alınmalı.

• Ürünlerden uygun olanlar (sebze-meyve gibi) daha önceden farklı miktarlarda paketlenip satışa sunulmalı.

• Paketli olmayan ürünlere müşterinin dokunmaması sağlanmalı. Tek kullanımlık eldivenler kullanarak müşterilere servis yapılmalı ve her müşteriden sonra eldivenler atılmalı.

• Mümkünse personel ile müşteri arasında direkt temasın önlenebilmesi ve damlacık yoluyla bulaşmanın engellenmesi amacıyla şeffaf bir bariyer yerleştirilmeli.

• Müşterilerin ödemelerinde tercihen temassız kredi kartı kullanması istenmeli.

İş yeri hijyeni için alınan önlemler:

• Gıda satış yerlerinde her gün su ve deterjanla düzenli olarak temizlik yapılmalı.

• İş yerlerinin temizliğinde, özellikle sık dokunulan kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri gibi alanların temizliğine dikkat edilmeli. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu kullanılmalı. Tuvalet temizliği için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu tercih edilmeli.

• Klor bileşikleri ile temizlik yapılmasının uygun olmadığı yazar kasa, bilgisayar klavyeleri, telefon, POS cihazı ve diğer cihaz yüzeyler yüzde 70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalı.

• Müşteriler ödeme terminalini kullanır ve dokunurlarsa hemen arkasından yüzde 70’lik alkol ile temizlenmeli.

• Çalışma tezgahları, ekipmanları ve aletleri düzenli olarak temizlenmeli, yüzde 70’lik alkol ile dezenfekte edilmeli.

• Temizlik yapan personelin maske ve eldiven kullanması sağlanmalı. Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkartıp çöpe atmalı ve ellerini en az 20 saniye boyunca sabunla yıkamalı.

• Klimalar dışarıdan yüzde 100 temiz hava alacak modda çalıştırılmalı, fan hızı düşük tutulmalı. Klimaların bakım, temizlik ve filtre değişikliği zamanında yapılmalı.

• İş yerlerinin kapı ve pencereleri açılarak sıklıkla havalandırılmalı.

• Lavabolar müşterilere kapalı olmalı ve sık sık temizlenmeli.

