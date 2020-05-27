Kasap, manav, kuruyemişçi, balıkçı ve diğer gıda satış yerleri ile ilgili önlemler
Alışveriş için sıklıkla tercih edilen kasap, manav, kuruyemişçi, balıkçı ve diğer gıda satıcılarının koronavirüse karşı alması gereken bir dizi tedbir bulunuyor. Bu tedbirler, hastalığın yayılmasını engellemek için son derece önemli.
Personeli korumaya yönelik alınan önlemler:
• Personelin COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilenmesi sağlanmalı.
• Personelde ateş, öksürük, nezle, nefes darlığı gibi belirtiler varsa çalıştırılmamalı. Maske takarak sağlık kuruluşlarına yönlendirilmeli.
• Çalışan personelin tümü kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmeli. Maske değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalı.
• Alışveriş sırasında müşteri ile 1 metreden daha uzak mesafede bulunulmalı.
• Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalı. Eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalı.
• Et ve et ürünleri, paketlenmemiş gıda maddeleri satışında çalışan personel eldiven kullanmalı. Eldiven gıda dışındaki nesnelere değmemeli. İş bitince eldiven çıkarılıp, el hijyeni sağlanmalı. Kullanılan eldiven çöp torbasına atılmalı, yeni bir eldiven takılmalı.
• Çalışan personel dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi korumalı ve maske takmayı sürdürmeli. Yemek yerken ya da çay/kahve içilirken maske çıkarılacağı için bunun yapıldığı kapalı alanda aynı anda birden fazla kişinin olmaması sağlanmalı.
• Gıda satış yerlerindeki müşteri oturma alanları kaldırılmalı.
Müşterilere yönelik alınan önlemler:
• Müşterilerin iş yerinin girişinde görünür bir yere asılmış olan ve içeride uyulması beklenen kuralları açıklayan bilgilendirmeyi okuması sağlanmalı.
• Müşteriler, diğer müşteriler ve çalışanlar ile aralarında sosyal mesafeyi sağlamaları konusunda uyarılmalı.
• Müşterilerin maskeli olarak iş yerine girmesi sağlanmalı. Girişte maskesi olmayanlar için temiz maske bulundurulmalı.
• Müşteri iş yerine girdiğinde alkol bazlı el antiseptiği veya kolonya kullanmalı.
• Müşteriler, iş yeri içinde gıdalara dokunmamalı. Bütün ürünler çalışan personel tarafından paketlenmeli ve müşteriye verilmeli.
• Müşteriler, iş yeri içinde mecbur kalmadıkça yüzeylere dokunmamalı.
• Müşterilerin iş yeri içinde mümkün olduğu kadar kısa süre kalması sağlanmalı.
Çalışma sürecine yönelik alınması gereken önlemler:
• Maskesiz ve maskeyi uygun şekilde kullanmayan müşteriler içeri alınmamalı.
• Çalışan ve müşteri dahil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeriye müşteri alınmalı. Bu kurala göre iş yeri kapasite bilgisi kapıya asılmalı.
• Sosyal mesafe kurallarına uyulmalı. Sıra beklenmesi amacıyla iç ve dış mekanlar dahil her yerde işaretler bulunmalı.
• Müşterilerden iş yerine tek başlarına girmeleri istenmeli. Diğer aile bireylerinin mümkünse dışarıda kalmaları özendirilmeli.
• Gıda satış yerlerine misafir alınmamalı.
• İş yeri girişinde müşteriler tarafından kullanılmak üzere alkol bazlı el antiseptiği veya yüzde 70’lik alkol içeren kolonya bulundurulmalı. İş yerine giren her müşterinin ellerini dezenfekte etmesi sağlanmalı.
• Ürünler mümkün olduğunca cam veya tezgahların arkasında korumaya alınmalı.
• Ürünlerden uygun olanlar (sebze-meyve gibi) daha önceden farklı miktarlarda paketlenip satışa sunulmalı.
• Paketli olmayan ürünlere müşterinin dokunmaması sağlanmalı. Tek kullanımlık eldivenler kullanarak müşterilere servis yapılmalı ve her müşteriden sonra eldivenler atılmalı.
• Mümkünse personel ile müşteri arasında direkt temasın önlenebilmesi ve damlacık yoluyla bulaşmanın engellenmesi amacıyla şeffaf bir bariyer yerleştirilmeli.
• Müşterilerin ödemelerinde tercihen temassız kredi kartı kullanması istenmeli.
İş yeri hijyeni için alınan önlemler:
• Gıda satış yerlerinde her gün su ve deterjanla düzenli olarak temizlik yapılmalı.
• İş yerlerinin temizliğinde, özellikle sık dokunulan kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri gibi alanların temizliğine dikkat edilmeli. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu kullanılmalı. Tuvalet temizliği için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu tercih edilmeli.
• Klor bileşikleri ile temizlik yapılmasının uygun olmadığı yazar kasa, bilgisayar klavyeleri, telefon, POS cihazı ve diğer cihaz yüzeyler yüzde 70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalı.
• Müşteriler ödeme terminalini kullanır ve dokunurlarsa hemen arkasından yüzde 70’lik alkol ile temizlenmeli.
• Çalışma tezgahları, ekipmanları ve aletleri düzenli olarak temizlenmeli, yüzde 70’lik alkol ile dezenfekte edilmeli.
• Temizlik yapan personelin maske ve eldiven kullanması sağlanmalı. Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkartıp çöpe atmalı ve ellerini en az 20 saniye boyunca sabunla yıkamalı.
• Klimalar dışarıdan yüzde 100 temiz hava alacak modda çalıştırılmalı, fan hızı düşük tutulmalı. Klimaların bakım, temizlik ve filtre değişikliği zamanında yapılmalı.
• İş yerlerinin kapı ve pencereleri açılarak sıklıkla havalandırılmalı.
• Lavabolar müşterilere kapalı olmalı ve sık sık temizlenmeli.
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