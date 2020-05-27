Personele yönelik alınan önlemler:

• İş yerinin görünür bir yerine COVID-19 kapsamında alınması gereken önlemlerle ilgili afişler asılmalı.

• Çalışan personelin COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri konusunda bilgilenmesi sağlanmalı.

• Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan personel çalıştırılmamalı. COVID-19’la ilgili belirtiler gelişirse, tıbbi maske takılı olarak sağlık kuruluşlarına yönlendirilmeli.

• Çalışan personelin tümü kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmeli. Yeni maske takılırken ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalı.

• Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalı. Eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalı.

• Personel, müşterilerle aynı ürünlere dokunacağı için her müşteriden sonra ellerini temizlemeli.

• Müşteri ile 1 metre sosyal mesafenin korunamadığı takı, gözlük ya da aksesuar takılmasına yardım etme gibi durumlarda tıbbi maskeye ek olarak yüz koruyucu kullanılmalı.

• Çalışan personel dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi korumalı ve maske takmayı sürdürmeli. Yemek yerken ya da çay/kahve içilirken, maske çıkarılacağı için bunun yapıldığı kapalı alanda aynı anda birden fazla kişinin olmaması sağlanmalı.

Müşterilere yönelik alınan önlemler:

• Müşterilerin iş yerinin girişinde görünür bir yere asılmış olan ve içeride uyulması beklenen kuralları açıklayan bilgilendirmeyi okuması sağlanmalı.

• Müşteriler, diğer müşteriler ve çalışanlar ile aralarında sosyal mesafeyi sağlamaları hususunda uyarılmalı.

• Müşterilerin maskeli olarak iş yerine girmesi sağlanmalı. Girişte maskesi olmayanlar için maske bulundurulmalı.

• Müşteri iş yerine girdiğinde alkol bazlı el antiseptiği veya en az yüzde 70’lik alkol içeren kolonya ile ellerini ovalamalı.

• Müşteriler, iş yeri içinde mecbur kalmadıkça yüzeylere dokunmamalı.

• Müşterilerin iş yeri içinde mümkün olduğu kadar kısa süre kalması sağlanmalı.

Çalışma sürecine yönelik önlemler:

• Maskesiz ve maskeyi uygun şekilde kullanmayan müşteriler içeri alınmamalı.

• Çalışan ve müşteri dahil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeriye müşteri alınmalı. Bu kurala göre iş yeri kapasite bilgisi kapıya asılmalı.

• Sosyal mesafe kurallarına en az 1 metre, 3-4 adım olacak şekilde uyulmalı. Sıra beklenmesi gereken her yerde -dış mekan dahil- mesafeler yer işaretleriyle belirlenmeli.

• Müşterilerden iş yerine tek başlarına girmeleri istenmeli. Eşlik eden diğer kişiler dışarıda kalmalı.

• İş yerlerine misafir alınmamalı.

• İş yeri girişinde müşteriler tarafından kullanılmak üzere alkol bazlı el antiseptiği veya en az yüzde 70’lik alkol içeren kolonya bulundurulmalı.

• Deneme süresi mümkün olduğunca kısa tutulmalı. Denenen ürün alınmıyorsa ürüne zarar vermeyecek özellikte alkol veya sabunlu suyla silinmeli.

• Denenen ürünlere ultraviyole ışınları uygulanmamalı. Avrupa Hastalık Kontrol

ve Korunma Merkezi ile Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Korunma

Merkezi tarafından önerilmeyen bu işlem insan sağlığına zararlı olabilir.

• Personeli korumak için tezgahlar ve müşteri alanı arasına geçici bir ayırıcı veya pencere yerleştirilmeli.

• Müşterilerden tercihen temassız kredi kartıyla, nakit olmayan ödeme yapmaları istenmeli.

İş yeri hijyeni için alınan önlemler:

• İş yerlerinde her gün düzenli olarak temizlik yapılmalı.

• İş yerlerinin özellikle kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri gibi yerlerin temizliğine dikkat edilmeli. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu kullanılabilir. Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu kullanılmalı.

• Klor bileşiklerinin uygun olmadığı yazar kasa, bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri yüzde 70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalı.

• Çalışma tezgahları, ekipmanları ve aletleri düzenli olarak temizlenmeli, yüzde 70’lik alkol ile dezenfekte edilmeli.

• Müşteriler ödeme terminalini kullanır ve dokunurlarsa hemen arkasından yüzde 70’lik alkol ile temizlenmeli.

• Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalı. Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp iş yerindeki çöpe atmalı, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalı. Sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanmalı.

• İş yerlerinin kapı ve pencereleri açılarak sık havalandırılması sağlanmalı.

• Merkezi havalandırma sistemleri bulunan iş yerlerinin havalandırması temiz hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli.

• İş yeri lavabosu müşterilere kapalı olmalı ve sık aralıklarla temizlenmeli.