İş yerine yönelik alınması gereken önlemler:

• İş yerinin görünür bir yerine COVID-19 önlemleri ile ilgili bilgilendirme afişleri asılmalı.

• İş yeri girişinde, içinde ve ödeme noktası yakınında uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulmalı.

• Maskesiz ve maskeyi uygun şekilde kullanmayan müşteriler içeri alınmamalı.

• Çalışan ve müşteri dahil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeriye müşteri alınmalı. Bu kurala göre iş yeri kapasite bilgisi kapıya asılmalı.

• Sosyal mesafe kurallarına (en az 1 metre, 3-4 adım) uyulmalı. Ödeme noktaları gibi yerlerde mesafe işaretleri olmalı.

• Müşterilerden iş yerine tek başlarına girmeleri istenmeli. Eşlik eden diğer kişiler dışarıda kalmalı, iş yerine misafir alınmamalı.

• İçeride kalabalık oluşmasını engellemek için, dış kapıya içeriye girilmesini engelleyecek basit bir uyarıcı/engelleyici koyulmalı.

• Açık ürünlerin paketlenerek satılması, müşterilerin bu ürünlere dokunmasının engellenmesi, mümkünse raflardaki ürünlerin çalışan personel tarafından müşteriye verilmesi sağlanmalı.

• Müşterilerin temassız ödeme yapması teşvik edilmeli.

• Personeli korumak için tezgahlar ve müşteri alanı arasına geçici bir ayırıcı veya pencere yerleştirilmeli.

Müşterilere yönelik alınan önlemler:

• Müşterilerin maskeli olarak iş yerine girmesi sağlanmalı ve içeride maske çıkartılmamalı.

• Diğer müşteriler ve çalışanlar ile aradaki sosyal mesafe en az 1 metre ya da 3-4 adım olacak şekilde korunmalı.

• Mecbur kalınmadıkça yüzeylere dokunulmamalı.

• Sık dokunulan yüzeylere temas durumunda el antiseptiği kullanılmalı.

Personeli korumaya yönelik önlemler:

• Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan personel çalıştırılmamalı. Maskeli şekilde sağlık kuruluşlarına yönlendirilmeli.

• Çalışan personelin tümü kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmeli. Yeni maske takılırken ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalı.

• Müşteri ile aradaki sosyal mesafe en az 1 metre ya da 3-4 adım olacak şekilde korunmalı.

• Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalı. Eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı. Su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği ya da en az yüzde 70’lik alkol içeren kolonya kullanılmalı.

• Personelin dinlenme alanlarında 1 metrelik sosyal mesafe korunmalı ve maske takılmasının sürdürülmesi sağlanmalı. Yemek, çay/kahve molalarında maske çıkarılacağı için, kapalı alanda aynı anda birden fazla kişi olmamalı.

İş yeri hijyeni için alınan önlemler:

• İş yeri temizliği günlük olarak yapılmalı. Sık kullanılan masa ve tezgah gibi alanlar daha sık temizlenmeli. Telefon, bilgisayar gibi hassas alanların dezenfeksiyonu yüzde 70’lik alkolle ıslatılmış bezle silinerek yapılmalı.

• Sık dokunulan kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri gibi yerlerin temizliğinin su ve deterjanla yapılması yeterli. Temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu kullanılabilir. Klor bileşikleri yüzeylerde korozyon oluşturabilir. Dayanıklı yüzeyler için kullanılması önerilen bir dezenfektandır. Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu kullanılmalı.

• Klimalar dışarıdan yüzde 100 temiz hava alacak şekilde çalıştırılmalı, fan hızı düşük tutulmalı. Klimaların bakım, temizlik ve filtre değişikliği zamanında yapılmalı.

• İş yerlerinde pencereler ve kapılar açılarak doğal havalandırma sıklıkla yapılmalı.

• İş yeri lavabosu ve tuvaleti sık aralıklarla temizlenmeli, müşterilere kapalı olmalı.

• Dinlenme alanları ile tuvaletinin pencereleri açık tutulmalı.

• Tuvaletlerde tek kullanımlık kağıt havlu kullanılmalı, hava ile el kurutma aletleri çalıştırılmamalı.

