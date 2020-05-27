Personele yönelik alınan önlemler:

• İş yerinin görünür bir yerine COVID-19 kapsamında alınması gereken önlemlerle ilgili afişler ve uyulması gereken kurallar asılmalı.

• Personel COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri konusunda bilgilendirilmeli.

• Ateş, öksürük, burun akıntısı ve nefes darlığı gibi belirtileri olan personel çalıştırılmamalı. Eğer çalışırken bu belirtiler görülürse tıbbi maske takılı olarak sağlık kuruluşlarına yönlendirilmeli.

• Çalışan personelin tümü kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmeli. Yeni maske takılırken ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalı.

• Personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalı.

• Dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafe korunarak maske takılmaya devam edilmeli. Yemek yerken ya da çay/kahve içilirken, maske çıkarılacağından bunun yapıldığı kapalı alanda aynı anda birden fazla kişinin olmaması sağlanmalı.

Müşterilere yönelik alınan önemler:

• Müşterilerin içeride uyulması beklenen kuralları açıklayan bilgilendirmeyi okuması sağlanmalı.

• Müşteriler, sosyal mesafeyi sağlamaları hususunda uyarılmalı.

• Müşterilerin içeriye maskeli olarak girmesi sağlanmalı. Girişte maskesi olmayanlar için maske bulundurulmalı.

• Müşteri alkol bazlı el antiseptiği veya en az yüzde 70’lik alkol içeren kolonya ile ellerini ovalamalı.

• Müşteriler, içeride mecbur kalmadıkça yüzeylere dokunmamalı. Dokunulduğunda el antiseptiği kullanılmalı.

• Müşterilerin içeride mümkün olduğu kadar kısa süre kalması sağlanmalı.

• Kitap reyonları ve rafları arasında sosyal mesafeyi ihlal edecek şekilde dolaşılmamalı, kitaplar karıştırılmamalı, müşterinin istediği kitapları tezgahtarlar ilgili bölümden alıp getirmeli.

Çalışma sürecine yönelik önlemler:

• Maskesiz ve maskeyi uygun şekilde kullanmayan müşteriler içeri alınmamalı.

• Çalışan ve müşteri dahil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde düzenleme yapılmalı. İş yeri kapasite bilgisi kapıya asılarak ilan edilmeli.

• Sosyal mesafe kurallarına uyulmalı, sıra beklenmesi gereken her yerde sosyal mesafe yer işaretleriyle belirlenmeli.

• İçeri misafir alınmamalı.

• Girişte müşteriler tarafından kullanılmak üzere alkol bazlı el antiseptiği veya en az yüzde 70’lik alkol içeren kolonya bulundurulmalı. Müşterilerin girişte bu ürünleri kullanmaları sağlanmalı.

• Müşterilerin ürünlerle temasını mümkün olduğu kadar azaltacak önlemler alınmalı.

• Müşterilerin el temasının yoğun olduğu dayanıklı ürünler belirli periyotlarla yüzde 70 alkol içeren dezenfektanla temizlenmeli.

• Müşteri tarafından incelenip alınmayan raf ürünleri, mümkün olduğu kadar raftaki ürünlerin en altına veya arkasına yerleştirilmeli.

• Kasa görevlileri ile müşteri alanı arasına geçici bir ayırıcı veya pencere yerleştirilmeli.

• Müşterilerden tercihen temassız olmak üzere nakit olmayan ödeme yapmaları istenmeli.

İş yeri hijyeni için alınan önlemler:

• İş yerlerinde her gün düzenli olarak temizlik yapılmalı.

• Sık dokunulan yüzeylerin temizliğine dikkat edilmeli. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu kullanılmalı. Klor bileşiklerinin uygun olmadığı yazar kasa, bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri yüzde 70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalı.

• Çalışma tezgâhları, ekipmanları ve aletleri düzenli olarak dezenfekte edilmeli.

• Müşteriler ödeme terminalini kullanır ve dokunurlarsa hemen arkasından yüzde 70’lik alkol ile temizlenmeli.

• Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalı. Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp çöpe atmalı, ellerini en az 20 saniye boyunca sabunla yıkamalı. Sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanmalı.

• Kapı ve pencereler açılarak sık sık havalandırılma sağlanmalı.

• Merkezi havalandırma sistemi bulunan iş yerlerinin havalandırması temiz hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli. Bakımı ve filtre değişimleri yapılmalı.

• İş yeri lavabosu müşterilere kapalı olmalı ve sık aralıklarla temizlenmeli.

