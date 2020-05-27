Çalışma sürecine yönelik önlemler:

• Maskesiz ve maskeyi uygun şekilde kullanmayan müşteriler içeri alınmamalı.

• Çalışan ve müşteri dahil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeriye müşteri alınmalı. Bu kurala göre iş yeri kapasite bilgisi kapıya asılmalı.

• Sosyal mesafe kurallarına (en az 1 metre, 3-4 adım) uyulmalı, sıra beklenmesi gereken her yerde (iç ve dış alanlar dahil) sosyal mesafe yer işaretleriyle belirlenmeli.

• İş yerlerine misafir alınmamalı.

• İş yeri girişinde müşteriler tarafından kullanılmak üzere alkol bazlı el antiseptiği veya en az yüzde 70’lik alkol içeren kolonya bulundurulmalı.

• Müşterilerin ürünlerle temasını mümkün olduğu kadar azaltacak önlemler alınmalı.

• Müşterilerin inceleme amacı ile el temasının yoğun olduğu dayanıklı ürünlere iki saatte bir yakın mesafeden yüzde 70 alkol içeren dezenfektan sprey püskürtülerek ürün dezenfeksiyonu sağlanmalı.

• Bisiklet, akülü araba gibi ürünleri müşterilerin denemesi durumunda, her denemeden sonra el temasının olduğu yerleri ve oturma aparatları dezenfektanlı bezle silinmeli.

• Müşteri tarafından incelenip alınmayan ürünler, mümkün olduğu kadar raftaki ürünlerin en altına veya arkasına yerleştirilmeli.

• Mağazalarda çocuklar için oyun-eğlence makineleri varsa kullanıma kapatılmalı, çocukların dikkatini dağıtmaması açısından üzeri örtülmeli.

• Personeli korumak için tezgahlar ve kasa görevlileri ile müşteri alanı arasına geçici bir ayırıcı veya pencere yerleştirilmeli.

• Müşterilerden tercihen temassız olmak üzere nakit olmayan ödeme yapmaları istenmeli.

Personel için alınan önlemler:

• İş yerinin görünür bir yerine COVID-19 kapsamında alınması gereken önlemlerle ilgili afişler asılmalı.

• Çalışan personelin COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilenmesi sağlanmalı.

• Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan personel olduğunda çalıştırılmamalı. Bu belirtileri gösteren personel tıbbi maske takılı olarak sağlık kuruluşuna yönlendirilmeli.

• Çalışan personelin tümü kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmeli. Yeni maske takılırken ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalı.

• Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalı. El hijyenini sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalı.

• Çalışan personel dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi korumalı ve maske takmayı sürdürmeli. Yemek yerken ya da çay/kahve içilirken, maske çıkarılacağından bunun yapıldığı kapalı alanda aynı anda birden fazla kişinin olmaması sağlanmalı.

Müşterilere yönelik alınan önlemler:

• Müşterilerin iş yerinin girişinde görünür bir yere asılmış olan ve içeride uyulması beklenen kuralları açıklayan bilgilendirmeyi okuması sağlanmalı.

• Müşteriler, diğer müşteriler ve çalışanlar ile aralarında sosyal mesafeyi sağlamaları hususunda uyarılmalı.

• Müşterilerin maskeli olarak iş yerine girmesi sağlanmalı.

• Girişte maskesi olmayanlar için maske bulundurulmalı.

• Müşteri iş yerine girdiğinde alkol bazlı el antiseptiği veya en az yüzde 70’lik alkol içeren kolonya ile ellerini ovalamalı.

• Müşteriler, iş yeri içinde mecbur kalmadıkça yüzeylere dokunmamalı.Dokunulduğunda el antiseptiği kullanılmalı.

• Müşterilerin iş yeri içinde mümkün olduğu kadar kısa süre kalması sağlanmalı.

İş yeri hijyeni için alınan önlemler:

• İş yerlerinde her gün düzenli olarak temizlik yapılmalı.

• İş yerlerinin temizliğinde özellikle sık dokunulan kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri gibi alanların temizliğine dikkat edilmeli. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu kullanılabilir. Klor bileşikleri yüzeylerde korozyon oluşturabilir. Dayanıklı yüzeyler için kullanılması önerilen bir dezenfektandır. Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu kullanılmalı.

• Klor bileşiklerinin uygun olmadığı yazar kasa, bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri yüzde 70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalı.

• Çalışma tezgahları, ekipmanları ve aletleri düzenli olarak temizlenmeli, yüzde 70’lik alkol ile dezenfekte edilmeli.

• Müşteriler ödeme terminalini kullanır ve dokunurlarsa hemen arkasından yüzde 70’lik alkol ile temizlenmeli.

• Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalı. Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp çöpe atmalı, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanmalı.

• İş yerlerinin kapı ve pencereleri açılarak sık aralıklarla havalandırılması sağlanmalı.

• Merkezi havalandırma sistemleri bulunan iş yerlerinin havalandırması temiz hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli.

• İş yeri lavabosu müşterilere kapalı olmalı ve sık aralıklarla temizlenmeli.