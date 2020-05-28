Çalışma sürecine yönelik önlemler:

• İş yerinin görünür bir yerine COVID-19 önlemleri ile ilgili bilgilendirme afişleri asılmalı.

• İş yeri girişinde ve içinde uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulmalı.

• Çalışan ve müşteri dahil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeriye müşteri alınmalı. Sosyal mesafe kurallarına en az 1 metre veya 3-4 adım olacak şekilde uyulmalı. Bu mesafe yer işaretleriyle belirlenmeli.

• Müşterilerden iş yerine tek başlarına girmeleri istenmeli. Eşlik eden diğer kişilerden dışarıda kalmaları istenmeli.

• İçeride kalabalık oluşmasını engellemek için, dış kapıya içeriye girilmesini engelleyecek basit bir uyarıcı/engelleyici koyulmalı.

• İş yerinde az sayıda personel bulundurulacak şekilde çalışma planı yapılmalı.

• Kasa önünde müşteri bekleme yerleri arasında en az 1 metre olacak şekilde yer işaretlemesi yapılmalı.

• Müşterilerin temassız ödeme yapması teşvik edilmeli.

Müşteriler için alınan önlemler:

• Müşterilerin iş yerinin girişinde görünür bir yere asılmış olan ve içeride uyulması beklenen kuralları açıklayan bilgilendirmeyi okuması sağlanmalı.

• Müşteriler, diğer müşteriler ve çalışanlar ile aralarındaki sosyal mesafeyi korumaları hususunda uyarılmalı.

• Müşterilerin maskeli olarak iş yerine girmesi sağlanmalı. Girişte maskesi olmayanlar için maske bulundurulmalı.

• Müşteri iş yerine girdiğinde alkol bazlı el antiseptiği veya en az yüzde 70 alkol içeren kolonya ile ellerini ovalamalı.

• Müşteriler, iş yeri içinde mecbur kalmadıkça yüzeylere dokunmamalı. Dokunduklarında el antiseptiği kullanarak ellerini temizlemeli.

Personel için alınan önlemler:

• Çalışan personelin COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilenmesi sağlanmalı.

• Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan personel çalıştırılmamalı.

• Personel çalışırken COVID-19 belirtileri gelişirse, tıbbi maske takılı olarak sağlık kuruluşlarına yönlendirilmeli.

• Çalışan personelin tümü kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmeli. Yeni maske takılırken ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalı.

• Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalı. El hijyenini sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı. Su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalı.

• Müşteri ile 1 metre sosyal mesafenin korunamadığı durumlarda tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanılmalı.

• Çalışan personel dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi korumalı ve maske takmayı sürdürmeli. Yemek yerken ya da su/çay/kahve içilirken, maske çıkarılacağı için bunun yapıldığı kapalı alanda aynı anda birden fazla kişinin olmaması sağlanmalı.

İş yeri hijyeni için alınan önlemler:

• İş yerlerinde her gün düzenli olarak temizlik yapılmalı.

• İş yerlerinin özellikle kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri gibi sık dokunulan alanlarının temizliğine dikkat edilmeli. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu kullanılmalı. Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu kullanılmalı.

• Klor bileşiklerinin uygun olmadığı yazar kasa, bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri yüzde 70’lik alkolle silerek dezenfekte edilmeli.

• Teşhirdeki ürünlere mümkün olduğu kadar elle temas edilmemeli, elle temas edilmesi durumunda temas edilen yerler su ve deterjanlı bezle temizlenmeli. Hassas yüzeylerin dezenfeksiyonu için yüzde 70’lik alkol kullanılabilir.

• Müşteriler ödeme terminalini kullanır ve dokunurlarsa hemen arkasından yüzde 70’lik alkol ile dezenfekte edilmeli.

• Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalı. Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna atmalı, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanmalı.

• İş yerlerinin kapı ve pencereleri açılarak sık havalandırılması sağlanmalı.

• Havalandırma, temiz hava sirkülasyonu sağlanacak şekilde düzenlenmeli.

• İş yerindeki dinlenme alanları ve tuvalet pencereleri açık tutulmalı.

• Tuvaletlerde tek kullanımlık kağıt havlu kullanılmalı, hava ile el kurutma cihazları çalıştırılmamalı.

• İş yeri lavaboları müşterilere kapalı olmalı ve sık aralıklarla temizlenmeli.



