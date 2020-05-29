Çalışma sürecine yönelik önlemler:

• İş yeri girişine ve görünür uygun yerlerine COVID-19 kapsamında alınması gereken önlemlerle ilgili afişler asılmalı.

• Servis ve tamirhane ve lastikçi girişinde müşteriyi karşılayacak bir personel belirlenerek aracı teslim alması sağlanmalı.

• Müşteriler ve çalışanlar için servis girişi ve içinde uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulmalı.

• 10 kişinin altında çalışanı olan tamirhanelerde randevu sistemiyle çalışılmalı.

• Dış kapıdan içeriye girilmesini engelleyecek basit bir uyarıcı/engelleyici konulmalı.

• Çalışanların arasında sosyal mesafe en az 1 metre veya 3-4 adım olacak şekilde korunmalı.

• Servis ve tamirhanelerde sosyal mesafeyi koruyacak şekilde çalışma planı oluşturulmalı.

• Müşteri ağırlama bölümlerinde sosyal mesafeyi gözetecek şekilde düzenleme yapılmalı. Tamirhanelerde kapalı alanlara müşteri ve misafir alınmamalı.

• Müşterilerin temassız ödeme yapması teşvik edilmeli.

Müşteriler için alınan önlemler:

• Servis ve tamirhane girişinde COVID-19 ile ilgili asılı afişte belirtilen kurallara uyulmalı.

• Tıbbi ve bez maske takılmalı.

• Diğer müşteriler ve çalışanlar ile arasında sosyal mesafe en az 1 metre veya 3-4 adım olacak şekilde korunmalı.

• Mecbur kalmadıkça yüzeylere dokunulmamalı, dokunulduğunda el antiseptiği kullanılmalı.

Personel için alınan önlemler:

• Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan personel çalıştırılmamalı.

• Çalışanlarda ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtiler gelişirse, tıbbi maske takılı olarak sağlık kuruluşlarına yönlendirilmeli.

• Çalışanlar arasında sosyal mesafe en az 1 metre veya 3-4 adım olacak şekilde korunmalı.

• Yapılacak araç içi her türlü işlemler dahil olmak üzere çalışanların tümü iş yerindeyken kurallara uygun maske takmalı, maskeler nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmesi sağlanmalı. Yeni maske takılırken el antiseptiği kullanmalı.

• COVID-19 bulaşmasını engellemek için çalışanlar gözlerine, yüzüne, ağız ve burunlarına dokunmamalı, el hijyenine dikkat etmeli.

• Araç içinde işlem yapılmadan önce çalışanların el hijyeni sağlanmalı. Bunun için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalı.

• Çalışan personel dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi korumalı ve maske takmayı sürdürmeli. Yemek yerken ya da su/çay/ kahve içilirken, maske çıkarılacağı için bunun yapıldığı kapalı alanda aynı anda birden fazla kişi olmamalı.

İş yeri hijyeni için alınan önlemler:

• Temizlik günlük olarak yapılmalı. Masa ve tezgahlar daha sık temizlenmeli ve bu alanlar havalandırılmalı.

• Hassas yüzeylerin (telefon, bilgisayar gibi) dezenfeksiyonunu yüzde 70’lik alkol ile ıslatılmış bezle silinerek yapılmalı.

• Kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri gibi sık dokunulan yüzeylerin temizliği, su ve deterjanla yapılmalı. Temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu kullanılabilir. Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu kullanılmalı.

• Servise verilen araçların iç kısımları, müşteriye teslim edilmeden önce dezenfekte edilmeli.

• Ortam havalandırması sık yapılmalı.

• Servislerdeki dinlenme alanları, iş yeri tuvaleti pencereleri açık tutulmalı.

• Tuvaletlere tek kullanımlık kağıt havlu konulmalı. Hava ile el kurutma cihazları çalıştırılmamalı.



