Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, koronavirüs sebebiyle yaptığı bazı ülkelere yönelik "seyahat etmeyin" uyarısını gevşetti. Seyahat uyarısının seviyesi 4'ten 3'e indirildi.

Uyarı, Türkiye dahil 90 ülke için "seyahatinizi gözden geçirin" olarak revize edildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi de aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 110 ülke için yaptığı seyahat uyarısını 3'üncü seviyeye çekti.

Almanya 6 Haziran’dan itibaren Türkiye'yi koronavirüs salgını sürecinde "yüksek riskli" bölgeler listesinden çıkarmıştı.

Böylece, seyahatlerde belli şartları karşılayan yolcular 10 gün karantinaya girmek zorunda kalmadan Almanya'ya giriş yapabiliyor.