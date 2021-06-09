Katil Asya eşekarısı İngiltere'de rekor seviyelere ulaştı.

Jersey'de ilk kez 70'den fazla katil Asya eşekarısı keşfedildi ve yükseliş eğilimi devam ediyor.

Doğal dengeyi alt üst edebilir

Sarı bacaklı eşekarısı olarak da bilinen Asya eşekarısı, alerjisi olanları tek bir iğneyle öldürebiliyor.

Bu nedenle "katil" lakabı ile anılıyor.

Ancak Avrupa yaban arıları ve eşek arıları da aynı özelliği taşıyor.

Katil arıların en büyük tehlikesi ise yerli arı popülasyonlarını yok etme gücüne sahip olmaları.

Zira Asya eşekarısı, bal arıları ile besleniyor.

İstilacı Asya eşekarısının bir tanesi günde 50'ye kadar bal arısı yiyebiliyor, bu da yerli arı popülasyonları için yıkıcı bir durum oluşturuyor.

Bugüne kadar Jersey'de 71 Asya eşek arısı kraliçesi keşfedildi.