ABD yürütme organını ve diğer ABD merkezli firmaları hedef alan bir dizi saldırıdan sonraki en son siber saldırıların hedefinde Kongre üyeleri vardı.

Yeni bir fidye yazılımı, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nin üyelerini sıkıntıya soktu.

Güvenlik uzmanları, 60 milletvekilinin siber saldırıdan etkilendiğini doğruladı.

İhlalin ciddi boyutta olmadığı ve genel Meclis verilerine sızılamadığı belirtiliyor.

Fidye yazılımı saldırıları şu anda ABD’de büyük tehdit olarak görülüyor.

Bazıları Massachusetts Feribot Hizmeti ve Microsoft Exchange E-posta hizmetlerini ihlal etti.

ABD Kongresi, sorunun en kısa sürede çözebilmesi için yeni fidye yazılımı saldırısı üzerinde çalışıldığını açıkladı.

Şirketler fidye yazılım saldırıları için ödeme yapmalı mı?

Bazı eleştirmenler, şirketlerin ve devlet kurumlarının, fidye yazılımı sistemlerini ihlal ettikten sonra bilgisayar korsanlarına ödeme yapmaktan kaçınmaları gerektiğini vurguluyor.

Ancak fidye yazılımı ödemelerinin yasaklanmasının daha büyük bir krize yol açabileceği görüşüne de yer veriliyor.

Trend Micro'nun Baş Siber Güvenlik Sorumlusu Ed Cabrera, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bilgisayar korsanlarına ödemeyi yasakladığında, siber suçluların, sistemleri ihlal etmek ve hassas kullanıcı bilgilerini yayınlamak için daha verimli araçlar kullanacaklarının altını çizdi.