1933 tarihli ABD altın sikkesi New York'taki bir Sotheby's müzayedesinde şatışa çıktı.

Double Eagle (Çift Kartal) altın para 18,9 milyon dolar ile rekor fiyata satıldı.

Çift Kartal'ın bir tarafında özgürlük resmi, diğer tarafında ise Amerikan kartalı

bulunuyor.

Düzenlenen müzayedede ayakkabı tasarımcısı Stuart Weitzman tarafından kimliği açıklanmayan bir kişiye satıldı.

Hiç tedavüle girmedi

20 dolarlık "çift kartal" madeni parası, 1933'te basıldıktan sonra hiç bir zaman tedavüle girmemişti.

Amerikalı yetkililer, O dönemdeki ABD Başkanı Franklin Roosvelt'in talimatıyla altın standardı sisteminin terkedilmesiyle "çift kartal" paralarının neredeyse tamamını imha etmişlerdi.

Geriye kalan madeni paralardan iki tanesi, bir müzeye gönderildi.

Rekor fiyata alıcı bulan para bir süreliğine Mısır Kralı Faruk'a aitti. Daha sonra ise New York'ta bir gizli servis operasyonunda ele geçirildi.

Dünyanın en ünlü pulu da satıldı

Efsanevi İngiliz Guyanası One-Cent Magenta'nın hayatta kalan tek örneği, dünyanın en ünlü ve değerli pulu da müzayedede 8,3 milyon dolardan alıcı buldu.