Haber Giriş: 9 Haziran 2021 Çarşamba 10:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tarihte bir ilk: İHA, havada bir uçağa yakıt ikmali yaptı
İnsansız hava araçlarının kullanım alanlarına her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Dünyada ilk kez, ABD'de bir İHA, donanma uçağına havada yakıt ikmali yaptı.
İnsansız hava uçağı teknolojisinde bir ilk yaşandı. Bir insansız hava aracı (İHA), ilk olarak havada savaş uçağına yakıt ikmali yaptı.
Bu tarihi adımın adresi ABD...
Amerikan donanmasına ait uçağa havada yakıt ikmali yapıldı.
Haberi, dünyaca ünlü uçak firması Boeing duyurdu.
Dünyada ilk kez gerçekleştirildi
İHA'nın Amerikan donanmasına ait Boeing F/A-18 tipi avcı uçağına havada yaptığı kritik yakıt ikmali testini başarıyla geçtiğini gösteren bir video yayınladı.
Böylece ilk kez insansız bir hava aracından uzaktan kumanda aracılığıyla bir uçağa yakıt ikmali gerçekleştirilmiş oldu.
Etiketler: ABD İnsansız Hava Aracı Savaş
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