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Ekonomi
AA 14.10.2026 10:12

TSE 17 bilişim personeli alacak

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) 17 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edecek.

TSE 17 bilişim personeli alacak

Kurumun konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre TSE, kıdemli sistem uzmanı, kıdemli veri tabanı uzmanı, kıdemli yazılım geliştirme uzmanı, sistem uzmanı, ağ ve güvenlik uzmanı ile yazılım geliştirme uzmanı olmak üzere toplam 17 sözleşmeli bilişim personeli alacak.

Şartları sağlayan adaylar, e-Devlet üzerinden TSE-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden 15-25 Ekim döneminde başvuru yapabilecek.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, tespit edilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) puanlarına göre belirtilen pozisyonlardan yalnızca birine başvurabilecek.

Değerlendirme sonucunda sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar Kariyer Kapısı üzerinden ilan edilecek. Sınav komisyonunun gerekli görmesi halinde adayın başvurduğu pozisyona göre ayrıca uygulamalı veya yazılı sınav yapılabilecek.

Puan sırasına göre asıl ve yedek adaylar belirlenecek

Sınavın yapılacağı yer ve tarih kurumun "www.tse.org.tr" internet sitesindeki "Duyurular" sayfasından ve Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ilan edilecek.

Sınavda başarılı olan adaylar, ilan edilen pozisyona göre en yüksek puandan başlamak üzere sıralanacak ve puan sırasına göre asıl ve yedek adaylar belirlenecek.

Atanmaya hak kazanan adayların, kanuni süre içinde sözleşme imzalamaları, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamaları ve başvuru şartlarında belirtilen belgeler ile birlikte TSE'ye müracaat etmeleri gerekecek.

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