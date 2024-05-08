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Dünya
AA 08.05.2024 10:31

ABD: İsrail Kerem Ebu Salim ve Refah sınır kapılarını yeniden açmayı taahhüt etti

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail'in, Kerem Ebu Salim (Şalom) ve Refah sınır kapılarını yeniden açmayı taahhüt ettiğini söyledi.

ABD: İsrail Kerem Ebu Salim ve Refah sınır kapılarını yeniden açmayı taahhüt etti

Miller, Dışişleri Bakanlığı'nda, Kerem Ebu Salim ve Refah sınır kapılarının akıbetine dair gazetecilere yaptığı açıklamada, "İnsani yardımların ulaşmaya devam edebilmesi için, bunun gerçekten gerçekleşmesi için çalışıyoruz." dedi.

Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nın "mümkün olan en kısa sürede" yeniden açıldığını görmek istediklerini ve İsrail'in burayı açmayı taahhüt ettiğini vurgulayan Miller, "Refah için de aynı şey geçerli. Refah'ın yakıt sevkiyatı için yeniden açılacağını söylediler ki bu, su kaynakları, insani yardım ulaştıran kamyonlara yakıt ve fırınları çalıştırmak için son derece önemli. Ancak bunun tamamen yeniden açıldığını görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Reuters[Reuters]

Hamas ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından, İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, dün sabah Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 789 Filistinli öldürüldü, 78 bin 204 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

ABD, İsrail'in Refah'a kara saldırısı kararının ardından bomba sevkiyatını durdurdu

ABD basınında yer alan haberlere göre, gizlilik endişesi nedeniyle ismini vermek istemeyen üst düzey bir yetkili, sevkiyata ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yetkili, İsrail'e sevkiyatın 900 kilogramlık 1800 ve 225 kilogramlık 1700 bombadan oluştuğunu iddia ederek, bu bombaların yoğun yerleşim bölgelerinde nasıl kullanılacağından endişeli olduklarını ileri sürdü.

İsrail'in Refah'a karadan saldırmaya karar vermesinin ardından ABD'nin geçen hafta sevkiyatı durdurma kararı aldığını öne süren yetkili, sevkiyatın daha sonra yapılıp yapılmaması konusunun belirsiz olduğunu ifade etti.

İsrail ordusu, dün sabah Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Gazze'nin Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi de dün ABD'de Joe Biden yönetiminin, İsrail'in Gazze'de kullandığı belirtilen yaklaşık 6 bin 500 Müşterek Doğrudan Saldırı Mühimmatı (JDAM) satışını ertelediğini öne sürmüştü.

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