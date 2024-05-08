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Dünya
AA 08.05.2024 10:05

İsrail askerleri, Batı Şeria'da 11 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde 11 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail askerleri, Batı Şeria'da 11 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri sabah saatlerinde Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskınlar düzenledi.

Askerler, El Halil kentinde 7, Cenin'de 3 ve Ramallah'ta 1 Filistinliyi gözaltına aldı.

Reuters[Reuters]

İsrail'in, El Halil kentinin girişlerine, köy ve kasabalarına askeri kontrol noktaları kurduğu aktarıldı.

Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 497 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 497 Filistinli hayatını kaybetti.

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Batı Şeria Filistin - İsrail Çatışması Filistin Devleti
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