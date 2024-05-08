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Dünya
AA 08.05.2024 08:40

Dünya genelinde geçen ay "en sıcak nisan" olarak kayıtlara geçti

Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemiyle yapılan ölçümlere göre, geçen ayın şimdiye kadar küresel olarak kaydedilen "en sıcak nisan" olduğu bildirildi.

Dünya genelinde geçen ay "en sıcak nisan" olarak kayıtlara geçti
[Fotograf: DHA]

Copernicus'tan yapılan açıklamada, geçen ayın ortalama yüzey hava sıcaklığının 15,03 derece ölçüldüğü belirtildi.

Açıklamada, bu ölçümün ocak için 1991-2020 ortalamasının 0,67 derece üzerinde olduğu aktarıldı.

Geçen ayın şimdiye kadar küresel olarak kaydedilen "en sıcak nisan" olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, ayrıca son 12 ayın üst üste kaydedilen en sıcak aylar olduğu kaydedildi.

Açıklamada, son 12 aydaki (Mayıs 2023-Nisan 2024) küresel ortalama sıcaklığın 1991-2020 ortalamasının 0,73 santigrat derece üzerinde ölçüldüğü bildirildi.

Ayrıca sıcaklıkların en çok Doğu Avrupa bölgesinde ortalamanın üzerinde görüldüğü ifade edildi.

Avrupa dışındaki durum

Dünya genelindeki duruma da yer verilen açıklamada Avrupa dışında, sıcaklıkların Kuzey Amerika'nın kuzey ve kuzeydoğusunda, Grönland'da, Doğu Asya'da, Orta Doğu'nun kuzeybatısında, Güney Amerika'nın bazı kısımlarında ve Afrika'nın büyük bölümünde ortalamanın üzerinde seyrettiği kaydedildi.

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