İsrail'in topçu atışları sonucu Refah'taki belediye binasında yangın çıktı

Görgü tanıkları ve sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu havadan ve topçu atışlarıyla Refah kentinin farklı bölgeleri başta olmak üzere Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ediyor.

İsrail güçleri, Refah'taki belediye binasını aralıksız şekilde topçu atışlarıyla hedef aldı.

Saldırı nedeniyle belediye binasında yangın çıktı. Bina ve çevresindeki yapılarda ciddi hasar meydana geldi.

İsrail güçleri Refah kentinin güneyinde Filistinli "Kışta" ailesine ait evi hedef alması sonucu ikisi çocuk çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti, birçoğu da yaralandı.

İsrail savaş uçakları, Refah'ın kuzeydoğusundaki Abdulal ailesinin evini de vurdu.

Refah'ın orta kesiminde bir eve düzenlenen saldırıda ise bir Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Öte yandan Gazze kentindeki El-Ehli Hastanesi kaynakları, İsrail güçlerine ait insansız hava araçlarının (İHA) kentin güneydoğusundaki Zeytun mahallesinde bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu bir kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampının güneyinde yer alan, Filistinli Reyyan ailesinin evi de İsrail güçleri tarafından hedef alındı.

Deyr Belah kentinin doğusunda düzenlenen saldırıda da iki Filistinli yaralandı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise Netzarim'in doğusundaki İsrail askeri bölgesini havan toplarıyla hedef aldığını duyurdu.

Kassam Tugayları yaptığı yazılı açıklamada, Refah'ın doğusundaki Şevke mahallesinde bir binada barikat kuran İsrail askerleriyle çatışma yaşandığını aktardı.

Ayrıca Refah'ın doğusunda yer alan İsrail güçlerinin, kısa menzilli füze sistemi ve ağır kalibreli havan toplarıyla hedef alındığını kaydetti.

Refah kentinin doğusunda, İsrail ordusu ile Filistinli direniş grupları arasında çatışmaların devam ettiği kaydedilmişti. Filistin direniş grupları ile İsrail ordusu arasında çatışmaların yaşandığı Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nın doğu bölgesinden dumanların yükseldiği; silah ve patlama seslerinin duyulduğu belirtilmişti.

Hamas ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, dün sabah Gazze’nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır’la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 789 Filistinli öldürüldü, 78 bin 204 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.