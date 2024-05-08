İsrail'in Refah saldırısına kim, ne tepki verdi?

İsrail, Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını işgal etti, tepkiler art arda geldi.

Hamas, saldırının ateşkes çabalarına zarar verdiğini duyurdu. ABD ve uluslararası kamuoyunun İsrail'e baskı yapmasını istedi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Refah'a kara saldırısının korkunç insani sonuçları olacağını ifade etti. Bölgeyi istikrarsızlaştıracağına dikkati çekti.

Beyaz Saray, Refah'a insani yardım geçişlerinin en kısa zamanda yeniden sağlanmasını istedi.

"1 milyon insan buhar olup uçamaz. Korunmaya ihtiyaçları var"

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbockİsrail'i Refah saldırısıyla ilgili uyardı.

"Sosyal medya hesabından, " 1 milyon insan buhar olup uçamaz. Korunmaya ihtiyaçları var." paylaşımı yaptı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, saldırının, büyük bir insani felakete yol açacağı konusunda uyardı.

Yunanistan ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın lideri Stefanos Kaselakis, saldırının uluslararası insancıl hukukun bariz ihlali anlamına geldiğini belirtti.

"Refah'taki çocuklar için ateşkese, şimdi ihtiyacımız var"

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.

"Her gün yaptıkları gibi. İçerisinde sivillerin ve çocukların olduğu binaları bombalıyorlar." ifadelerini kullandı.

Brezilya, saldırının ateşkes çabalarını tehlikeye atabileceğini belirtti.

İspanya'da muhalefetteki Podemos partisinin lideri İone Belarra, İsrail'i Nazizim ile suçladı.

Ürdün, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, Gazze'de ateşkes önerisini tehlikeye attığını ifade etti.

Mısır ve İran da saldırıyı kınadı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF "Refah'taki çocuklar için ateşkese, şimdi ihtiyacımız var" açıklamasını yaptı.

İsrail Başbakanı Netanyahu ise, Refah saldırısının "İsrailli rehinelerin getirilmesi için" düzenlendiğini savundu