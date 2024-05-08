Açık 8.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.05.2024 06:12

İsrail'in Refah saldırısına kim, ne tepki verdi?

İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını işgal etmesi büyük tepkiyle karşılandı. Hamas, uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres saldırının korkunç sonuçlara yol açacağı uyarısı yaptı. ABD, Refah kapısından yardımların en kısa zamanda yeniden sağlanması gerektiğini vurguladı.

İsrail'in Refah saldırısına kim, ne tepki verdi?

İsrail, Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını işgal etti, tepkiler art arda geldi.

Hamas, saldırının ateşkes çabalarına zarar verdiğini duyurdu. ABD ve uluslararası kamuoyunun İsrail'e baskı yapmasını istedi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Refah'a kara saldırısının korkunç insani sonuçları olacağını ifade etti. Bölgeyi istikrarsızlaştıracağına dikkati çekti.

Beyaz Saray, Refah'a insani yardım geçişlerinin en kısa zamanda yeniden sağlanmasını istedi.

İsrail Savunma Bakanı'ndan 'Refah'a saldırıların devam edeceği' mesajı
İsrail Savunma Bakanı'ndan 'Refah'a saldırıların devam edeceği' mesajı

"1 milyon insan buhar olup uçamaz. Korunmaya ihtiyaçları var"

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbockİsrail'i Refah saldırısıyla ilgili uyardı.

"Sosyal medya hesabından, " 1 milyon insan buhar olup uçamaz. Korunmaya ihtiyaçları var." paylaşımı yaptı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, saldırının, büyük bir insani felakete yol açacağı konusunda uyardı.

Yunanistan ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın lideri Stefanos Kaselakis, saldırının uluslararası insancıl hukukun bariz ihlali anlamına geldiğini belirtti.

"Refah'taki çocuklar için ateşkese, şimdi ihtiyacımız var" 

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.
"Her gün yaptıkları gibi. İçerisinde sivillerin ve çocukların olduğu binaları bombalıyorlar." ifadelerini kullandı.

Brezilya, saldırının ateşkes çabalarını tehlikeye atabileceğini belirtti.

İspanya'da muhalefetteki Podemos partisinin lideri İone Belarra, İsrail'i Nazizim ile suçladı.

Ürdün, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, Gazze'de ateşkes önerisini tehlikeye attığını ifade etti.
Mısır ve İran da saldırıyı kınadı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF  "Refah'taki çocuklar için ateşkese, şimdi ihtiyacımız var" açıklamasını yaptı.

İsrail Başbakanı Netanyahu ise, Refah saldırısının "İsrailli rehinelerin getirilmesi için" düzenlendiğini savundu 

ETİKETLER
İsrail Filistin - İsrail Çatışması ABD Birleşmiş Milletler Gazze
Sıradaki Haber
Fukuşima'daki atık suyun boşaltımında 2024 mali yılının ilk evresi tamamlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:27
Bursa'da iplik fabrikasında yangın
06:10
Fukuşima'daki atık suyun boşaltımında 2024 mali yılının ilk evresi tamamlandı
06:09
Maduro'dan, Rusya lideri Putin'e tebrik mesajı
06:08
TEM Otoyolu'nda seyir halindeki tırda yangın
06:00
New York'ta İsrail yanlısı Yahudi grup Başbakan Netanyahu aleyhine gösteri yaptı
05:43
Bakan Tunç: Yargı hizmetlerinin kalitesi daha da artacak
UC Berkeley Üniversitesi öğrencilerinin Filistin'e destek gösterisi devam ediyor
UC Berkeley Üniversitesi öğrencilerinin Filistin'e destek gösterisi devam ediyor
FOTO FOKUS
Filistin bayrağı TRT Haber'e emanet
Filistin bayrağı TRT Haber'e emanet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ