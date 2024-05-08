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Dünya
AA 08.05.2024 10:12

ABD basını: ABD, İsrail'e bomba sevkiyatını durdurdu

ABD'nin İsrail'e bomba sevkiyatının, Tel Aviv yönetiminin Gazzelilerin sığındığı Refah kentine kara saldırısı kararı almasının ardından geçen hafta durdurulduğu ileri sürüldü.

ABD basını: ABD, İsrail'e bomba sevkiyatını durdurdu
[Fotograf: Reuters]

ABD basınında yer alan haberlere göre, gizlilik endişesi nedeniyle ismini vermek istemeyen üst düzey bir yetkili, sevkiyata ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yetkili, İsrail'e sevkiyatın 900 kilogramlık 1800 ve 225 kilogramlık 1700 bombadan oluştuğunu iddia ederek, bu bombaların yoğun yerleşim bölgelerinde nasıl kullanılacağından endişeli olduklarını ileri sürdü.

İsrail'in Refah'a karadan saldırmaya karar vermesinin ardından ABD'nin geçen hafta sevkiyatı durdurma kararı aldığını öne süren yetkili, sevkiyatın daha sonra yapılıp yapılmaması konusunun belirsiz olduğunu ifade etti.

İsrail ordusu, dün sabah Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Gazze'nin Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi de dün ABD'de Joe Biden yönetiminin, İsrail'in Gazze'de kullandığı belirtilen yaklaşık 6 bin 500 Müşterek Doğrudan Saldırı Mühimmatı (JDAM) satışını ertelediğini öne sürmüştü.

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