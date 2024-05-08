TikTok ve şirketin Çinli sahibi ByteDance'den ABD'ye dava

ABD Başkanı Joe Biden tarafından 24 Nisan'da imzalanan yasa ile ByteDance şirketine TikTok'u elden çıkarması için 19 Ocak 2025'e kadar süre verildi.

ByteDance bu tarihe TikTok'u elden çıkaramazsa uyglama 19 Ocak 2025 itibarıyla ABD'de yasaklanacak.TikTok ve ByteDance, Columbia Bölgesi temyiz mahkemesinde açtıkları davada, yasanın anayasada korunan ifade özgürlüğüne aykırı olması ve diğer gerekçelerle ABD anayasasını ihlal ettiğini savundu.

TikTok ve ByteDance, `Kongre, tarihte ilk defa, tek bir platformun kalıcı olarak ve tüm ülke çapında yasaklanmasına neden olacak bir yasa çıkardı` dedi.

Dava başvurusunda Tiktok'u elden çıkarmanın `ticari, teknolojik ve yasal olarak mümkün` olmadığı belirtildi.Beyaz Saray ve ABD Adalet Bakanlığı davaya yönelik sorulara yanıt vermedi.