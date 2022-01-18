Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, yazılı açıklamasında, "BAE'nin Abu Dabi kentinde 3 masum sivilin ölümüne yol açan terör saldırısını esefle kınıyoruz" ifadesini kullandı.

Saldırının sorumluluğunu İran destekli Husi milislerin üstlendiğini belirten Sullivan, Husilerin bu saldırının hesabını vermesi için BAE ve uluslararası toplum ile çalıştıklarını söyledi.

Sullivan, ABD'nin BAE'nin güvenliğinin korunmasına yönelik verdiği söze bağlı olduğunu vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı, BAE'li mevkidaşıyla görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Bakan Antony Blinken'ın bugün Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Price, Blinken'ın Abu Dabi'deki saldırıyı kınadığını, BAE halkıyla dayanışma içinde olduklarını söylediğini ve yaşamını kaybedenler için baş sağlığı dilediğini aktardı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da söz konusu saldırının kınandığı ifade edildi.

Saldırıda 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Abu Dabi'nin Musaffah bölgesine düzenlenen İHA saldırısı sonucu 3 yakıt tankerinde patlama meydana gelmişti. Saldırıda 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Husilere ait El-Mesira televizyonuna verdiği demeçte, "BAE'nin derinliklerine düzenlenen bir askeri saldırı hakkında ilerleyen saatlerde açıklama yapacağını" duyurmuştu.

BAE Dışişleri Bakanlığı ise saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Husi milislerin BAE topraklarını ve sivil tesisleri hedef alan saldırısını kınıyoruz. Bu saldırı cezasız kalmayacak. BAE, bu terör saldırılarına ve gerilimin tırmandırılmasına karşı cevap hakkını saklı tutmaktadır" ifadelerini kullanmıştı.