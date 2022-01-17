Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 22:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Husiler BAE'de 3 kişinin öldüğü saldırıyı üstlendi
[Temsili Fotoğraf: AA]
Yemen'deki İran destekli Husiler, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait tesisleri balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını duyurdu.
Husi milisler, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yönelik saldırıyla ilgili yeni bir açıklama yaparak sorumluluğu üstlendi.
Açıklamada, Dubai ve Abu Dabi havaalanları da dahil olmak üzere BAE'ye ait tesislerin, 5 balistik füze ve çok sayıda İHA ile hedef alındığı aktarıldı.
3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
BAE'nin başkenti Abu Dabi'nin Musaffah bölgesine bugün düzenlenen İHA saldırısı sonucu 3 yakıt tankerinde patlama meydana gelmişti. Saldırıda 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Husilere ait El-Mesira televizyonuna verdiği demeçte, "BAE'nin derinliklerine düzenlenen bir askeri saldırı hakkında ilerleyen saatlerde açıklama yapacağını" duyurmuştu.
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