Yemen hükümetine bağlı Ulusal Petrol Şirketi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Aden ve komşu illerdeki petrol türevlerinde yaşanan krizin, şirketin El-Bureyka kentindeki depolarından petrol tankerlerini yükleyerek akaryakıt istasyonlarına dağıtıma başlamasıyla ortadan kalktığını ifade etti.

Büyük miktarda akaryakıtın yeni fiyatlandırma ile pompalandığı aktarılan açıklamada, yeni fiyatlandırmanın, yerel para birimindeki değer kaybı düzelene kadar geçici süreyle uygulanacağı kaydedildi.

Bir haftadır yaşanan akaryakıt krizi

Aden ve Lahec, Ebyeni Ed-Dali gibi komşu illerde, benzin istasyonlarının, petrol şirketlerinden petrol türevlerini tedarik edemediği için kapanmasının ardından yaklaşık bir haftadır akaryakıt krizi yaşanıyordu. Geçici başkent, çeşitli nedenlerle sık sık petrol türevlerinde yaşanan krizlere, elektrik ve su kesintilerine tanık oluyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.