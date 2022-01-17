Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 21:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bulgaristan giriş yasağından vazgeçti
[Temsili Fotoğraf: Reuters]
Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, COVID-19 salgını ile ilgili “kırmızı listeye girdikleri gerekçesiyle” AB üyesi olmayan komşuları Türkiye, Kuzey Makedonya ve Sırbistan ile İsrail vatandaşlarına ülkeye giriş yasağı getirme girişiminden vazgeçti.
Bakanlık daha önceki kararını gözden geçirerek, bu ülkelerin vatandaşları ve aile üyelerinin 20 Ocak'tan itibaren geçerli COVID-19 aşısı veya hastalığı geçirmiş olduklarını belgeleyen sertifikanın yanı sıra negatif PCR testi sonucunu da göstermek suretiyle ülkeye girebileceklerini duyurdu.
Sağlık Bakanlığının bir önceki kararında, 20 Ocak'tan itibaren transit geçişler hariç, kırmızı listede yer alan tüm ülkelerin vatandaşları için Bulgaristan'a girişlerin durdurulacağı söylenmişti.
Bulgaristan'da COVID-19 salgınında günlük vakalar geçen hafta salgının başlangıcından bu yana en yüksek seviyeye çıkmıştı.
Etiketler: Bulgaristan Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Omicron
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