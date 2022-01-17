Ürdün ordusunun resmi internet sitesinde ülkeye yasa dışı yollarla sızma girişimiyle ilgili yazılı açıklama yayımlandı.

Açıklamada sızma girişiminin, dün sınırda Ürdünlü bir subayın ölümüyle sonuçlanan kaçakçılarla çatışmayla ilgili olduğu aktarıldı.

Doğu Askeri Bölge Komutanlığının güvenlik güçleriyle koordineli şekilde düzenlediği operasyonda yasa dışı yollardan sınırı aşmaya çalışan grubun ülkeye girişi engellendi.

Operasyonda 1 kişi öldü, diğerleri de kaçtı.

Ürdün ordusu, dün Suriye sınırında kaçakçılarla yaşanan çatışmada bir subayın öldüğünü, 3 askerin yaralandığını duyurmuştu.