Bireysel bankacılık hizmetlerinin büyük bir kısmının sanal ortamda verilmesi, bankaların şube sayılarını azaltmaları ve bankacılarla yüz yüze görüşmelerin COVID-19'un etkisiyle sadece randevulu yapılması, teknolojiyi kullanmakta zorluk yaşayan yaşlı nüfusun bankacılık hizmeti almasını güçleştirdi.

200 binden fazla destek geldi

Valensiya kentinde yaşayan 78 yaşındaki Carlos San Juan, bankacılık hizmetinde yaşadığı sorunlara dikkati çekmek için "Change.org" sitesinde "Banka şubelerinde daha insancıl bir muamele için" başlığıyla başlattığı kampanya kısa sürede yoğun destek buldu, 200 binden fazla imza atıldı.

"Teknoloji bilmemek bizim suçumuz değil"

Kampanyaya destek veren yaşlılar, "Bankaların bizi dışladığını hissediyoruz. Birçok kez hizmet alamadan eve geri gönderiliyoruz. Bizi unuttuklarını, görmemezlikten geldiklerini görmek üzüntü verici. Teknoloji bilmemek, cep telefonlarındaki uygulamaları kullanamamak bizim suçumuz değil" diyerek, mevcut uygulamalardan yakındı.

Kampanyada bankalara, "Biz yaşlılar hayattayız ve bize onurlu davranılmasını istiyoruz. Şubelerde bizim dışlanmadığımız departmanların kurulmasını istiyoruz" çağrısı yapıldı.

"Bankacılık işleminde dışlanma sona ermeli"

Emeklilik maaşlarını ya da birikimlerini en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini, bankada bir işlemi gerçekleştiremedikleri için kendilerine "aptal muamelesi" yapıldığını ifade eden yaşlılar, bankacılık hizmetlerinde dışlanmanın ve aciz bırakılmanın sona ermesini istedi.

"Çok fazla şey istemiyoruz" diyen yaşlıların çağrısı İspanyol kamuoyunda yankı bulsa da henüz bankalardan bir girişim başlatılmadı.