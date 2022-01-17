Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 19:08Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ukrayna’nın eski Devlet Başkanı duruşmada uyuyakaldı
[Fotoğraf: İHA]
Ukrayna’nın eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko, ülkeye giriş yapmasının ardından çıkartıldığı mahkemede uyuyakaldı.
Ukrayna’nın eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Ukrayna’ya geri döndü.
Duruşmada uyuyakaldı
Bir süredir yurtdışında olan ve "vatana ihanet", "teröristlere yardım" suçlamalarından hakkında gözaltı kararı bulunan Poroşenko, Kiev’e döner dönmez hakim karşısına çıkarılırken, duruşmada uyuyakaldı.
Peçerska Mahkemesi, Poroşenko’nun Donbas Bölgesi’ndeki ayrılıkçılara ilişkisi olduğu ve onlara maddi destek sağladığı gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı istemişti.
Geçtiğimiz sene aralık ayında sorguya çağırılan Poroşenko, "Yurtdışındayım ve Ocak ayından önce gelmeyeceğim" demişti.
Ukrayna Devlet Soruşturma Bürosu ise Poroşenko’nun kendisi hakkında gözaltı kararının hazırlandığını öğrendiğini ve bunun için yurtdışına kaçtığını iddia etmişti.
Etiketler: Ukrayna
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