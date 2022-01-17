Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 16:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afganistan'da 5,3 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Afganistan'ın batısında meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremde 22 kişi hayatını kaybetti.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nin (USGS) açıklamasına göre, merkez üssü Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinin merkezi Kale-i Nev şehrinin 41 kilometre doğusu olan 5,3 büyüklüğündeki deprem, yerin 18,8 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Depremde ilk belirlemelere göre, aralarında çocukların da bulunduğu 22 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Arama kurtarma çalışmaları sürerken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Sarsıntı, ülkenin batısındaki Herat ve Farah vilayetlerinde de hissedildi.
Etiketler: Afganistan Deprem
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