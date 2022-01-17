Önce samanları yaktılar. Ardından atları üzerinden atlattılar. Görüntüler İspanya'nın Avila kentinin San Bartolome de Pinares köyündeki etkinlikten.

Köyde, 18. yüzyıldan kalma "Las Luminarias" geleneği sürdürülüyor. Atlar "kötü ruhlardan arındırılmak için" ateşin üzerinden atlatılıyor.

Festivale katılanlar deneyimlerini anlattı:

"7 yaşımdan beri ata binerim. Askerdeyken sadece bir defa katılamadım. Bana göre yılın en özel gecesi bu. Ailemle beraber geldim."

Dumanın atları kötü ruhlardan arındırdığına inanılıyor

Gelenek bölgede 18. yüzyılda görülen salgında çok sayıda hayvanın telef olmasının ardından başladı.

Köylüler, dumanın atları kötü ruhlardan arındırdığına ve sağlıklı bir yıl geçirmelerini sağladığına inanıyor.

Hayvan hakları dernekleri ise ateşin üzerinden geçirilen atların acı çektiğini savunarak, bu geleneğin kaldırılmasını talep ediyor.

