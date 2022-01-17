Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 16:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kazakistan Polis Teşkilatı: Almatı'da 149 kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AP Arşiv]
Kazakistan'da akaryakıt zamlarına karşı başlayan ve kısa sürede şiddet olaylarına dönüşen protesto gösterilerindeki bilanço netleşiyor. Almatı'daki olaylarda 149 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.
Kazakistan Polis Departmanı Almatı'daki olaylarda 149 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 300 kişinin de gözaltına alındığını duyurdu.
Almatı Başsavcılığı, 405 ceza davasını araştırdığını açıkladı.
Nazarbayev'in yeğeni görevden alındı, damadı istifa etti
Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in kararıyla Nursultan Nazarbayev'in yeğeni Samat Abiş, Ulusal Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcılığı görevinden alındı.
Nursultan Nazarbayev’in damadı Timur Kulibayev’in da Ulusal Girişimciler Odası Atameken’in Başkanlığı görevinden istifa ettiği açıklandı.
Barış Güçleri'nden bazıları ülkeyi terk etti
Kazakistan'ın başkentinin eski adı Astana'ya dönüşü için binlerce imza toplandı.
Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü kapsamında Kazakistan'da bulunan Barış Güçleri'nden bazıları ülkeden ayrıldı.
Ermenistan, Tacikistan, Kırgızistan askerleri teçhizatları ile birlikte ülkelerine döndü.
Etiketler: Kazakistan Akaryakıt
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