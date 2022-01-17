Pfizer CEO’su Dr. Albert Bourla, Fransız televizyonu BFMTV’de, şu anki COVID-19 dalgasının son dalga olup olmayacağını değerlendirdi.

"Kurtulmak kolay olmayacak"

Virüsün yıllar boyu dolaşmaya devam edeceğini vurgulayan Bourla, "Çünkü tüm dünyaya yayıldı, kurtulmak kolay olmayacak” ifadelerini kullandı.

Albert Bourla, “Bilimin geliştirdiği araçlarla, bu dalganın bu denli kısıtlamaya gidilen son dalga olabileceği kanaatindeyim" değerlendirmesinde bulundu.

Geliştirdikleri aşının koruyuculuğunu ilk geçen varyantın Omicron olduğunu söyleyen Bourla, buna karşı aşının koruyuculuğunu geliştirmeye odaklandıklarını ifade etti.

Bourla, “Çok kısa bir süre 3 ay içerisinde, etkili bir aşımız olacak.” dedi.

Paxlovid Fransa'da üretilecek

Diğer yandan Pfizer'dan yapılan açıklamada, şirketin COVID-19’a karşı geliştirdiği ilaç olan Paxlovid’in, Fransa’da üretileceği duyuruldu.

Açıklamada, bu amaçla 5 yıllığına 520 milyon euro yatırım yapılacağı aktarıldı.

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), 16 Aralık’ta anti-viral Paxlovid’in COVID-19’un tedavisinde kullanılabileceğini bildirmişti.