NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Kanada devlet televizyonu CBC News'e konuştu.

Donbas krizinde Diplomatik çözümün Ukrayna'ya değil Rusya'ya bağlı olduğunu söyledi.

"Saldırgan taraf Rusya. Hal böyleyken mağdur tarafın, tansiyonu düşürmesini beklemek resmi tersten okumak olur" ifadesini kullandı.

Stoltenberg "Uzlaşı hala mümkün" mesajı da verdi.

"Gerilimi düşürmek Rusya'ya bağlı"

"NATO Rusya'nın da kaygılarını dinlemeye hazır ancak gerilimi düşürmek Rusya'ya bağlı" dedi.



Stoltenberg, Rusya Ukrayna'ya yeni bir askeri saldırıda bulunursa "siyasi ve ekonomik faturanın ağır olacağını" yineledi.

NATO ve Rusya 2 yıl aranın ardından geçen hafta tekrar masaya oturmuş, ancak somut ilerleme sağlanamamıştı.