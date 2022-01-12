NATO: Rusya, Ukrayna konusunda hata yaparsa bedeli ağır olacak
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya şayet Ukrayna konusunda hata yaparsa, bunun bedeli ağır olacak." dedi.
Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna sınırında yığınak yapmasından sonra ortaya çıkan gergin durum ve Avrupa'nın güvenliği gibi konuları görüşmek üzere 2019'dan bu yana ilk kez toplanan NATO-Rusya Konseyi'nin ardından açıklama yaptı.
NATO Genel Sekreterinin konuşmasından satır başları şöyle:
- Rusya'yı uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmeye, Ukrayna'nın doğusundaki askeri varlığını azaltmaya ve tansiyonu düşürmeye çağırıyoruz.
- Rusya, Ukrayna'ya askeri müdahalede bulundu. Ukrayna topraklarını işgal etti, Kırım'ı cebren ilhak edip bölgede ayrılıkçıları destekledi. Bu yüzden de Ukrayna'nın meşru müdafaa hakkı var. Tansiyonu düşürmesi gereken taraf, Rusya.
- Bugünkü toplantının odağında Ukrayna vardı. Ancak Rusya'nın farklı ülkelere askeri müdahaleleri ve Avrupa'ya yönelik saldırıları var.
-Rusya ile masaya her zaman oturmaya ve somut önerileri konuşmaya hazırız.
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