Şirket, COVID-19 aşısının son 2 dozundan 6 ay sonra uygulanan takviye dozunun koronavirüsün Omicron ve Delta varyantlarını etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

"Covaxin, Omicron varyantına karşı mRNA ile güçlendirilmiş aşılarla karşılaştırılabilir." ifadesinin kullanıldığı açıklamaya göre, takviye dozunu Covaxin yaptıran kişilerin yüzde 90'ından fazlasında nötralize edici antikorlar görüldü.

Hindistan'ın yerel olarak geliştirilen ilk COVID-19 aşısı olan Covaxin, geçen yıl Dünya Sağlık Örgütü'nün acil kullanım listesine girmişti. Aşı, ülkede şu ana kadar 201 milyondan fazla doz uygulandı.