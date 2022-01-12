Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 15:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırgızistan'da 2 kişide Omicron tespit edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kırgızistan'da iki kişide COVID-19'un Omicron varyantı tespit edildi.
Kırgızisran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bişkek ve Çuy bölgesinde yapılan testler sonucu iki kişide Omicron varyantına rastlanıldı.
Son 24 saatte 465 yeni COVID-19 vakasının tespit edildiği ülkede, virüse bağlı olarak toplam 2 bin 823 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler: Kırgızistan Orta Asya Koronavirüs Omicron
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