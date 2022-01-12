Kırgızisran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bişkek ve Çuy bölgesinde yapılan testler sonucu iki kişide Omicron varyantına rastlanıldı.

Son 24 saatte 465 yeni COVID-19 vakasının tespit edildiği ülkede, virüse bağlı olarak toplam 2 bin 823 kişi hayatını kaybetti.