Biden yönetimi okulların açılması konusunda kararlı tavrını sürdürüyor.

Beyaz Saray basın sekreteri Jen Psaki "Okulların açılmasını istediğimiz konusunda hem kamuoyunda hem de özel olarak çok net olduk.” dedi.

Ancak COVID-19 testleri, ülkedeki okullardaki 50 milyondan fazla öğrenci ve eğitimcinin yalnızca küçük bir bölümünü kapsayacak kadar yeterli.

Beyaz Saray, arz sıkıntılarını hafifletmek ve okulların güvenli bir şekilde yeniden açılmasını teşvik etmek için bu aydan itibaren 5 milyon hızlı test ve 5 milyon laboratuvar tabanlı PCR testi akışı sağladığını duyurdu.

Karar hükümete milyarlarca dolar ek maliyete neden olacak.

Beyaz Saray, eyaletlerin testleri hemen talep edebileceklerini ve testlerin ay sonuna kadar kullanıma hazır olacağını söyledi.