Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme merkezi, ülke genelinde 44 kişi salmonelle enfeksiyonu kapınca sakallı ejder besleyenlerden güvende olmaları için önlem almalarını istedi.

Sakallı ejderlerin sağlıklı ve temiz görünseler bile dışkılarında salmonella mikrobu taşıyabileceğine işaret edildi.

Uyarıda "Bu mikroplar vücutlarına, yaşadıkları ve dolaştıkları bölgedeki her şeye kolaylıkla yayılabilirler." ifadelerine yer verildi.

Bağırsakları etkiliyor

Bakteriyel bir hastalık olan salmonella enfeksiyonu bağırsak sistemini etkiliyor ve enfekte olan kişilerde ishal, ateş ve mide krampları gibi belirtiler gösteriyor.

Hastalık genelde dört ila yedi gün içinde tedavi görmeden atlatılıyor.

ABD'de geçen yıl 37 eyalette 650 kişi Meksika'dan ithal edilen soğanlardan 43 eyaletteki 163 kişi de kümes hayvanlarından salmonella mikrobu kapmıştı.