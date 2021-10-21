ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ağustos ve eylülde salmonella (bakteri) tespit edilen 650 kişiden 129'unun hastaneye yattığını, vakaların önemli bölümünün Texas ve Oklahoma eyaletlerinde görüldüğünü duyurdu.

Salgının Meksika'nın Chihuahua şehrinden ağustosta ithal edilen beyaz ve kırmızı soğanlardan kaynaklandığı tespit edildi.

Salmonella nedir?

Salmonella, Enterobacteriaceae familyasında yer alan, çubuk şeklinde bir bakteri türü. Yaklaşık 2 bin alt tipi insanlarda hastalığa neden olur.

Salmonella typhi (tifo) ve Salmonella paratyphi (paratifo) yalnızca insanlarda enterik ateş (tifo, paratifo) olarak adlandırılan ve zaman zaman salgınlarla seyredebilen hastalıklara neden olan türler olup, bunların dışında kalan salmonella alt tipleri non-tifoidal salmonellalar olarak adlandırılır.

Kaynak: T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü