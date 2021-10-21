Fransa'nın skandallarla adını duyuran Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour bir kez daha gündem oldu.

Zemmour Paris'te düzenlenen savunma ve havacılık fuarına katıldı.

Keskin nişancı tüfeğinin bulunduğu stantta, kendisine tanıtılan silahı, çevresini saran gazetecilere doğrulttu ve "Şaka değil. Geri çekilin, geri çekilin." dedi.

"Farkı anlayamıyorsanız embesilsiniz"

Bu hareketiyle tepki çeken Zemmour şaka yaptığını söyledi.

Ardından yaptığı savunmada ise "Sadece şaka yaptım. Şakayla gerçek arasındaki farkı anlayamıyorsanız embesilsiniz." diyerek, yine eleştirilerin hedefi oldu.

Kendisi de bir gazeteci olan Eric Zemmour ırkçı sözleri ve İslam karşıtlığı ile tanınıyor.

Daha önce yaptığı bir açıklamasında, cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda ülkede Muhammed ismini yasaklayacağını söylemişti.