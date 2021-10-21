Iohannis, kararı bugün Cotroceni Sarayı'nda mecliste temsil edilen partilerin liderleriyle yaptığı istişareden sonra açıkladı.

Iohannis, basına yaptığı açıklamada, siyasi krizi kastederek işlerin bu şekilde devam edemeyeceğini, bazı partilerin yeni bir anlayış benimsemesini memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Koronavirüs salgını ve hastanelerdeki dramatik duruma da değinen Cumhurbaşkanı Iohannis, “Kış yaklaşıyor, enerji fiyatları yükseliyor ve bu sorunları çözecek tam yetkiye sahip bir hükümete ihtiyaç var.” dedi.

Hükümeti oluşturan koalisyonun geçen ay dağılmasıyla siyasi krize giren ülkede Iohannis'in ilk hamlesi, ülkede 3'üncü büyük parti olan Romanya'yı Kurtar Birliğinin (USR) lideri Dacian Cioloş'u hükümeti kurmakla görevlendirmek olmuş fakat bu girişim, önerilen hükümetin dün meclisten güvenoyu alamamasıyla akim kalmıştı.