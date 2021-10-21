Haber Giriş: 21 Ekim 2021 Perşembe 17:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya'da metil alkol zehirlenmesinden dolayı 24 kişi öldü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Rusya'nın Ural Federal Bölgesi'nde metil alkol zehirlenmesi nedeniyle 7 Ekim'den bu yana 24 kişi hayatını kaybetti.
Rus basınının yerel yetkililere dayandırarak verdiği haberlere göre, Yekaterinburg'da 7 EKim tarihinden bu yana 24 kişi metil alkol zehirlenmesi nedeniyle öldü.
Yekaterinburg Mahkemesi olayla ilgili 2 kişi hakkında tutuklama kararı vermişti.
Etiketler: Rusya Sahte Alkol
Son Haberler
- 18:25
- 18:21
- 18:24
- 18:23
- 17:59
Sıradaki Haber
Almanya'da hedef: Aralık başında yeni hükümetin kurulması
Yükleniyor lütfen bekleyiniz