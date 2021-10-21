Almanya'da Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Sekreteri Volker Wissing koalisyon müzakereleri öncesi yaptığı açıklamada, koalisyon sözleşmesinin kasım sonuna kadar sunulması, yeni hükümetin 6 Aralık'ta kurulması gerektiğini söyledi.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Sekreteri Lars Klingbeil çalışma gruplarının gelecek hafta çarşamba günü çalışmalarına başlayacağını ifade etti.

22 çalışma grubu koalisyon sözleşmesinin ayrıntılarını görüşecek

Klingbeil, bu grupların daha sonra ana müzakere gruplarına gidecek maddeleri 10 Kasım'a kadar belirlemesi gerektiğini bildirdi.

Toplam 22 çalışma grubu, bir koalisyon sözleşmesinin ayrıntılarını müzakere edecek.

Koalisyon müzakerelerinde partiler arasında vergi ve mali politikalar ile iklim korunması politikalarındaki farklılıklar ön plana çıkıyor.

Yeni hükümetin kurulması durumunda 16 yıllık Angela Merkel iktidarı da son bulmuş olacak.